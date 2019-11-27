В Пензенской области экспорт вырос экспорт продукции АПК

29 ноября состоится очередная поставка в Китай партии подсолнечного и рапсового масла из Пензенской области общим объемом более двух тысяч тонн, а стоимостью около трех миллионов долларов.

Груз отправят из Пензы международным железнодорожным составом из ста контейнеров. Он будет перевозиться во флекситанках, каждый из которых вмещает 21,5 тонны масла. Во Владивостокском порту партию разделят по трем маршрутам - Шанхай, Чунцин и Циндао.

В этом году это уже четвертая поставка пензенского масла в Китай. Метсные производители уже отправили 1000 тонн подсолнечного масла в Китай и столько же рапсового масла в Европу.

- Поставки реализуется через нашу дочернюю компанию, которая единственная из российских зарегистрирована в Чунцине. Это город с населением около 700 миллионов человек. Мы зарегистрировали там торговую площадку, - пояснил представитель пензенской компании Михаил Петров.

Прямое железнодорожное сообщение удалось создать в рамках проекта "Волга-Янзцы", который курирует полпред президента в ПФО. В рамках его торговые отношения выстраиваются между 14 регионами Приволжского федерального округа и шестью провинциями Китая.

Раньше нормативный срок доставки грузов составлял около месяца, теперь на дорогу уходит десять суток. Примечательно, что для контейнерного экспресса установлены сниженные железнодорожные тарифы. Так раньше за одиночный 40-тонный контейнер пришлось бы заплатить 90 тысяч рублей, доставка того же груза, но в составе контейнерного поезда, обойдется на десять тысяч дешевле, так как тариф ниже на 12 процентов. Каждый поезд состоит из 50-70 сорокафутовых контейнеров.

В перспективе планируется организация экспортных мультимодальных перевозок в страны Азиатского-Тихоокеанского региона, которые входят в "шанхайскую восьмерку".

Пензенские производители заинтересованы в постоянных поставках в Китай продуктов питания - это кондитерские изделия, уже полюбившиеся китайским потребителям, мясо свинины, дефицит которой испытывает китайский рынок, а также птицы и полуфабрикатов из нее.

Пензенская область вошла в десятку самых активных регионов по экономическим отношениям с Китаем, по версии исследования группы iMARS. Товарооборот Пензенской области с Китаем в прошлом году составил 68,3 миллиона долларов. За десять месяцев этого года он вырос на пять процентов, но это пока не окончательные данные.

В настоящее время Пензенская область активно экспортирует в Китай кондитерские изделия и сахар, какао и продукты из него, растительное масло, древесину, электрические машины и другие товары.

В этом году экспортные поставки из Пензенской области идут в 95 стран мира. Экспортируется продукция по 73 из 97 возможных групп товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. В числе партнеров - Казахстан, Белоруссия, Украина, Алжир.

По данным правительства Пензенской области, за десять месяцев этого года, экспорт продукции АПК занимает первое место по удельному весу в товарной структуре экспорта региона. На его долю приходится 35 процентов от общего объема, что составляет в денежном выражении 52 миллиона долларов США. Положительная динамика обеспечена за счет роста экспорта ячменя - в 3,7 раза, мяса - на 68 процентов, жиров и масел животного и растительного происхождения - на 49 процентов, свекловичного жома - на 20 процентов.

Компетентно

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- Развитие экспорта - важнейшая государственная задача. Для лучшего результата в этой сфере, мы должны выпускать более качественную продукцию, добиваться выхода на зарубежные рынки. Речь идет о конкурентоспособной продукции широкого спектра: от товаров АПК и промышленности до образовательных и медицинских услуг. Количество малых и средних предприятий-экспортеров в Пензенской области к 2024 году должно быть удвоено. К этому сроку не менее 900 компаний должны выйти на международный рынок. Сельскохозяйственный экспорт должен достигнуть 203 миллионов долларов, а объем зарубежных поставок промышленной продукции - 359 миллионов долларов. Отмечается положительная динамика во внешнеэкономической деятельности региона.