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В пермском государственном аграрно-технологическом университете состоялась международная научная конференция "Актуальные проблемы почвоведения, агрохимии и экологии в природных и антропогенных ландшафтах".
Цифровые технологии в возделывании полей помогут аграриям повысить урожаи. Фото: Архив "РГ" Цифровые технологии в возделывании полей помогут аграриям повысить урожаи. Фото: Архив "РГ"
Цифровые технологии в возделывании полей помогут аграриям повысить урожаи. Фото: Архив "РГ"

В рамках благотворительной программы "Уралхим" - образование и наука" химический холдинг стал спонсором этого мероприятия.

- Компания "Уралхим" не только производит удобрения, но и сопровождает аграриев на пути к высоким урожаям. Мы проводим агроиспытания на полях, составляем системы питания сельскохозяйственных культур и даем рекомендации по их использованию, - говорит специалист отдела агрономического сопровождения АО "ОХК "Уралхим" Валерия Добровольская. - Поэтому для нас очень важно следить за исследованиями ученых и участвовать в таких конференциях.

Выступить с докладами в Пермь приехали почвоведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Барнаула, Тюмени, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и других городов нашей страны, а также из Канады, Турции, Ирана, Венгрии, Беларуси и Азербайджана. Ученые обсудили аспекты эволюции и деградации почв, поделились опытом повышения плодородия земель.

Прямая речь

Ахмед Мермут, профессор Университета Харран (Турция):

- Уже много лет я изучаю вопросы производства питания, которые так актуальны для растущего населения Земли. Россия тратит на покупку продуктов за рубежом десятки миллионов долларов в год, а могла бы в таких же объемах их производить и экспортировать. У страны есть для этого все возможности и ресурсы. Нужно слушать рекомендации ученых, перенимать лучшие мировые практики ведения сельского хозяйства и заботиться о качестве продукции.

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