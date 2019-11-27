В Поволжье выбрали лучших поисковиков

Гран-при слета поисковиков, который в этом году проходил в Кирове, привезли домой ребята из пензенского отряда "Поиск-вездеход". Их признали лучшими в Поволжье.

В этом году пензенские отряды 12 полевых экспедиций на территории семи регионов, где гремели бои Великой Отечественной. Отряды Поиск-вездеход", "Пензаэнерго", "Комбат", "Азимут 58" вели работы на территории Рогачевского района Гомельской области. В годы войны здесь вела бои пензенская 61-я стрелковая дивизия. Поисковые работы велись совместно с 52-м поисковым батальоном Министерства обороны Республики Беларусь. Поисковикам улыбнулась удача - они обнаружили место падения самолета Ил-2 и останки летчика, который по воспоминаниям местных жителей совершил таран в феврале 1944 года. Теперь активистам предстоит установить личность погибшего.

В Пензу поисковики привезли медальон и личные вещи земляка Антона Акимовича Трубина, 1912 года рождения, уроженца Тамалинского района. Связист сражался в рядах 61-й дивизии и до сих пор считался пропавшим без вести. Боец был найден весной этого года. Медальон и личные вещи переданы дочери погибшего бойца.

Всего за время летних экспедиций пензенские поисковики подняты останки 127 бойцов, имена 30 из них удалось установить. Двое из них оказались земляками, уроженцами Пензенской области. Их перезахоронили на родине, где за могилами теперь ухаживают родственники.

В четвертый раз пензенских поисковиков признали лучшими в Поволжье.

- Состязания были непростыми, они состояли из восьми этапов. Нужно было продемонстрировать знания топографии, ориентировании на местности, архивного поиска и оказания первой медицинской помощи, - рассказывает руководитель регионального отделения "Поисковое движение России" Лариса Казакова. - Есть конкурс, называется "Взрывоопасные предметы и техника безопасности". Так нужно по частям оружия или обмундирования рассказать, что это за предмет, к какой армии относился, дать его точные характеристики.

Поисковиков чествовали в Законодательном собрании Пензенской области. Им передали мобильный бытовой корпус, который пригодится в бездорожье и согреет в промозглом поле. Ребята уже строят планы на будущий сезон.

- Наступающий 2020-й год, объявленный в России Годом Памяти и Славы, имеет огромное значение для патриотического воспитания молодежи, - говорит глава региона Иван Белозерцев.

Он поручил активизировать работу по присвоению общеобразовательным учебным заведениям имен земляков, удостоенных в период Великой Отечественной войны званий Героев Советского Союза.

- В учреждениях образования и культуры должны быть открыты памятные экспозиции, подготовленные с участием школьников, их родителей и педагогов. Вещи, ранее принадлежавшие их родственникам, погибшим на фронте, теперь уже являются нашей общей историей. И чем больше людей будет напрямую участвовать в её сохранении, тем лучше. К созданию таких выставок можно и нужно привлекать поисковые отряды, - предложил Иван Белозерцев. - Мы гордимся, что у нас они есть, активно работают, их знают далеко за пределами Пензенского региона.

В следующем году в Пензенской области планируют увеличить финансовую поддержку поисковой деятельности. Первоочередной задачей они ставят для себя создание музейного комплекса "Свидетели бессмертного подвига", где будут собраны и выставлены все находки, привезенные из экспедиций.

Справка "РГ"

На территории Пензенской области постоянно действуют семь поисковых отрядов. В них состоит около тысячи человек, преимущественно это студенты и школьники. Поисковое движение в Пенензской области является получателями грантов из федерального и регионального бюджетов на патриотическое воспитание молодежи.