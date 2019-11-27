В Саратовской области нашли пять незаконных свалок с ртутными лампами

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в связи с выявлением нескольких несанкционированных свалок с ртутными и люминесцентными лампами.

По данным СУ СК по региону, в окрестностях Балакова обнаружены пять свалок с ртутными лампами и люминесцентными трубками, в том числе отработанными, битыми и бракованными. Такие осветительные элементы относятся к отходам первого класса опасности. Всего на свалках находилось более 2,2 тысяч ламп и трубок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 247 - нарушение правил обращения веществ и отходов, создающее существенную угрозу причинения вреда здоровью человека или окружающей среде.

Опасный мусор со свалок собран и передан для утилизации специализированной организации. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают лиц, которые вывозили и выбрасывали опасные отходы.