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27.11.2019 11:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Саратовской области по нацпроекту вырастет финансирование спорта

В Саратовской области по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" увеличивается финансирование физкультуры и спорта.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В областном бюджете будущего года предусматривается выделение отрасли 2 миллиардов рублей, в том числе, на развитие материально-технической базы спорта будет потрачено около половины этих средств.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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В Саратове в следующем году должно завершиться строительство по федеральной программе Дворца водных видов спорта. Решение о возведении этого спортивного объекта было принято еще в 2012 году, после побед саратовского прыгуна в воду Ильи Захарова на Олимпиаде в Лондоне. Однако строительство дворца затянулось на несколько лет, было заморожено и возобновилось только в прошлом году.

Как сообщает областное министерство молодежной политики и спорта, на завершение строительства бассейна выделено более 720 миллионов рублей.

Кроме того в следующем году будет проведен капитальный ремонт футбольного поля на стадионе "Локомотив". Средства из бюджета также выделяются на строительство физкультурно-спортивного комплекса в областном центре и универсальной спортивной площадки в Энгельсе.

В восьми муниципальных районах должны быть установлены современные площадки для выполнения нормативов ГТО.

На закупку оборудования и инвентаря спортивным школам предоставят 3,8 миллиона рублей. Дополнительное финансирование будет направлено и в спортшколы олимпийского резерва по базовым видам спорта.

В последующие годы строительство спортивных сооружений в регионе будет продолжено. В частности, начнется возведение новых спорткомплексов в Марксе и Дергачах.

- Предусмотренное в бюджете финансирование позволит обновить материально-техническую базу спортивных организаций, повысить заработные платы в отрасли и построить современные спортивные объекты, - сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта.

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