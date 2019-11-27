Жительница Казани пытается доказать банкам, что не брала у них кредиты

Все началось осенью 2015 года, когда Ольга Вершинина (фамилия изменена) вместе с сестрой отправилась на могилу к родственникам.

Когда кредиторов волнует лишь наличие паспорта, а не его подлинность, нередко страдают ни в чем не повинные люди. Фото: EPA

Припарковала авто у кладбища. Брать с собой сумку не стала. Рассудила так: место непроходное, в непраздничный день посетителей мало. Кому грабить-то? Женщины включили сигнализацию и ушли. А когда вернулись, обнаружили, что машину вскрыли. Преступники похитили кошелек одной сестры и сумку - другой. "Мы тут же вызвали полицию, - вспоминает Ольга.

В сумке был ее паспорт, а это уже серьезно. Документ же восстанавливать нужно, к тому же за утерю придется платить штраф. Полиция подъехала быстро, серию и номер утерянного паспорта зафиксировала. А через неделю на адрес Ольги пришло письмо. Один из банков прислал ей график платежей по кредиту, который она якобы взяла на покупку бытовой техники. Делать нечего: взяла справку в МВД об утерянном документе и отправилась разбираться. Это был единственный случай, когда банк признал, что случай мошеннический, и не стал сообщать о Вершининой как о "недобросовестном плательщике" в бюро кредитных историй. Ольга выдохнула. Но точку было ставить рано. "Я разослала 60 электронных писем в организации, которые занимаются экспресс-кредитованием о том, что по украденному паспорту неизвестные могут оформить кредиты, - говорит она. - Половина из них ответили, что приняли информацию к сведению. Но нашлись и те, кто пригласил на встречу, чтобы убедиться, что заемщик, оформивший кредит на мое имя, не я".

Пришлось побегать. Ведь оказалось, что всего по украденному паспорту было выдано восемь кредитов. На заемные деньги представлявшаяся Вершининой женщина успела купить бытовую технику, обувь и айфон. А как же фото в паспорте? В одной из кредитных организаций Ольга упросила сотрудника показать ей снимок заемщицы, сделанный в момент оформления кредита. На нем красовалась жгучая брюнетка. Ее же фотография, судя по ксерокопии, вклеена и в пропавший у Вершининой паспорт. После Олиного визита кредиторы обращались в полицию с требованием установить личность мошенницы (ее так и не нашли). В 2016-м женщине выдали новый паспорт. Но от проблем ее это не избавило. "В декабре прошлого года я обнаружила, что у меня с карты списали деньги. Так я узнала, что какая-то из кредитных организаций переуступила "мои" долги коллекторам, - вздыхает Ольга. - Нашла агентство, а там даже слушать не стали. Лишь после того, как выслала им все сканы, объяснили механизм возврата денег: только через суд".

Пришлось судиться, а потом еще и объясняться с приставами. И так четыре года подряд. "Я с пониманием отношусь к ситуации, но когда же она разрешится? Ведь этого могло и не быть, если бы банки, прежде чем выдавать кредит, проверяли подлинность паспорта. А не так: раз кредитная история хорошая, берите на здоровье. А у меня, кстати, она такой и была. Не знаю, как сейчас".

Комментарий

Как надо действовать

Антон Быков, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий:

- История если не уникальная, то очень редкая, потому что после зарегистрированного заявления в полицию документ должен быть занесен в базу недействительных российских паспортов. По идее, с ней и обязаны сверяться банки, прежде чем выдать кредит. Ознакомиться с базой недействительных паспортов можно на сайте МВД России. Далее следует проверить, в каких банках или микрофинансовых организациях на человека были оформлены кредиты. Это можно узнать с помощью запроса на сайте Центробанка РФ через бюро кредитных историй. И уже после этого обратиться в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств, где помогут найти управу на коллекторов, которые разыскивают человека по его никогда не существовавшим долгам. Одновременно стоит написать в профессиональную ассоциацию микрофинансовых организаций (МФO) - СРО "МиР", чтобы уточнить, можно ли каким-либо образом гарантировать на будущее, что старый недействительный паспорт больше не будет использован в МФО для получения новых кредитов.

Кстати

Куда еще пожаловаться

Пожаловаться на неправомерные действия коллекторов при осуществлении взыскания можно на сайте Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств www.napca.ru в разделе "Добро пожаловаться".

Юридическая консультация

Коварная сим-карта

Я не имею кредитов. Купил у сотового оператора сим-карту. На нее стали звонить коллекторы и говорить, чтобы я погасил кредит. Обращаются по имени, которое мне неизвестно. На мои объяснения, что я не знаю этого человека и приобрел данную карту у сотового оператора, не реагируют. Что делать?

В. Аносов, Краснодар

Покупка сим-карты может привести к общению с коллекторами. Фото: Photoxpress

С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", который запрещает кредиторам требовать выплаты долга с третьих лиц в случае их несогласия на подобные действия и уж тем более угрожать им по телефону. Указанные действия являются превышением пределов взыскания денег по договору займа и наказываются штрафами в размере нескольких десятков тысяч рублей.

Для пресечения подобных действий можно направить жалобу в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Центрального банка РФ через интернет-приемную. Если эта жалоба не дала желаемого результата, вы вправе обратиться с жалобой в прокуратуру или суд.

Как доказать, что кредит выплатил

Банк требует оплатить задолженность по выплаченному полностью кредиту. Документы об оплате и квитанции не сохранились. Как доказать, что кредит выплачен?

Сергей, Екатеринбург

Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при отнесении споров к сфере регулирования Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закона о защите прав потребителей) следует учитывать, что под финансовой услугой следует понимать услугу, оказываемую физическому лицу в связи с предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных средств (предоставление кредитов (займов), открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских вкладов (депозитов) и т.п.).

Таким образом, предоставление физическому лицу кредита (займа) является финансовой услугой, которая относится в том числе к сфере регулирования Закона о защите прав потребителей.

По смыслу абз. 4 п. 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей потребитель всегда имеет право знать о размере своей задолженности перед банком, сумме уплаченных процентов, предстоящих платежах с раздельным указанием суммы процентов, подлежащих уплате, и оставшейся суммы кредита.

Банк не имеет права отказать вам в получении информации о выплаченном кредите. Вы можете обратиться в другое отделение банка с заявлением о предоставлении информации о сумме совершенных платежей по кредитному договору. Подтвержденная банком информация о совершенных вами платежах снимает необходимость поиска документов об оплате. Вряд ли банк сознательно скрывает информацию о платежах по кредиту.

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