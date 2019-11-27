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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Человека срубили

Сибиряк оказался под стражей по делу о девяти осинах
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8027)
Жителя Алтайского края взяли под стражу по делу о незаконных рубках - два года назад он спилил в Новосибирской области девять осинок. Это преступление небольшой тяжести, однако обвиняемого лишили свободы. Где он сейчас, его семье неизвестно, официальной информации, где находится подсудимый, ей не предоставляют.
Александр Войтов просто хотел помочь маме заготовить дрова на зиму... Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Александр Войтов просто хотел помочь маме заготовить дрова на зиму... Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Войтов просто хотел помочь маме заготовить дрова на зиму... Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В июне прошлого года "РГ" писала о том, чем закончилась попытка помочь дровами маме для жителя Алтайского края Александра Войтова. Приехав к ней в Новосибирскую область, он честно оплатил в лесхозе четыре кубометра древесины, отдал ордер мастеру лесохозяйственного участка, получил его подпись, а позже был задержан с девятью спиленными осинами и стал фигурантом уголовного дела. Оказалось, что Войтов пришел с бензопилой на территорию Здвинского заказника, и ущерб от незаконной заготовки дров на охраняемой территории следствие оценило как значительный (23 тысячи рублей). Александр с обвинением категорически не согласен, он считает, что до уголовного дела его довел мастер лесхоза, задавший ему один-единственный вопрос: "Где будешь пилить, на севере или на юге?" и равнодушно подписавший ордер.

Фото: Пресс-служба Иркутской таможни
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Мало того, он не поставил Войтова в известность о границах заказника. Мастер, как выяснила "РГ", в принципе не должен был позволять Александру самостоятельно пилить где-либо и что бы то ни было. Как растолковали "РГ" в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, по ордеру лесхоз должен отпустить дрова - то есть выдать уже заготовленные. Однако несмотря на очевидное нарушение, мастер продолжает трудиться, а Войтов второй год отбивается от обвинений в суде.

При этом, как рассказал "РГ" адвокат подсудимого Алексей Селютин, в Здвинском районе Новосибирской области мировые судьи для дела Войтова уже... кончились. Один вынес обвинительный приговор, который был отменен, а второй взял самоотвод. В результате дело лесоруба отправилось в Куйбышевский район, и сейчас его рассматривает мировая судья Анастасия Колотова.

И, надо сказать, тут события для Александра Войтова приняли весьма печальный оборот. Вот что рассказала "РГ" жена Александра, Елена Войтова (супруги с пятилетней дочкой живут в Рубцовске Алтайского края):

- В прошлый понедельник, 18 ноября, к нам домой приехал участковый и пригласил Сашу в отдел полиции для беседы. Муж согласился. Позже я ему позвонила, и он мне сказал, что находится в федеральном розыске по делу об этих несчастных осинах и что его должны отвезти в Куйбышев. Я в панике, начала бегать по инстанциям, написала заявление в прокуратуру - ведь он ни от кого не прятался, зачем его брать под стражу?..

В розыск Александра объявила мировая судья, заодно приостановив производство по уголовному делу и определив подсудимому меру пресечения - содержание под стражей в СИЗО-2 в Куйбышеве. Судья мотивировала это тем, что Войтов якобы не является в суд - пропустил несколько заседаний в сентябре. Однако, как утверждает Елена Войтова, к ним домой не приходили ни письма с судебными повестками, ни сотрудники правоохранительных органов, якобы разыскивающие Александра, чтобы принудительно привести его в суд. Хотя адрес его судьям прекрасно известен, и в соответствии с ранее определенной ему мерой пресечения он должен находиться дома, в Рубцовске.

Не уведомляли должным образом о сентябрьских заседаниях и адвоката Александра Войтова. Как рассказал Алексей Селютин, он явился в суд 18 сентября (эта дата была определена в открытом судебном заседании) и обнаружил, что его подзащитный объявлен в розыск, а дело приостановлено. Это постановление мирового судьи, полученное по электронной почте только 18 октября, адвокат тут же обжаловал. Спустя еще месяц по его ходатайству срок для подачи апелляционной жалобы был восстановлен, жалоба принята к рассмотрению, но дата заседания до сих пор не назначена. "В соответствии со статьей 389.8 УПК РФ подача апелляционной жалобы исполнение постановления мирового судьи приостанавливает, - говорит Алексей Селютин. - То есть Войтова не имели права брать под стражу".

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Правда, на этот счет у юристов есть и другое мнение - например, адвокат Ольга Диулина и многие ее коллеги, которых опросила "РГ", считают, что постановление об изменении меры пресечения исполняется немедленно. То есть объявленного в розыск Войтова могли задержать в любой момент после 12 сентября, когда мировая судья приняла такое решение.

И это случилось - правда, когда с момента вынесения постановления прошло больше двух месяцев. Как рассказала Елена Войтова, ее мужа продержали двое суток в полиции, а потом якобы (все сведения - неофициальны) увезли в одну из исправительных колоний - на территории Рубцовска их четыре. Елена, забросив работу, часами висела на телефоне, обзванивая мировой суд в Куйбышеве, отдел полиции в Здвинске и умоляя разрешить ей хотя бы свидание с супругом. "Приезжайте, подпишем разрешение", - говорили ей в суде. Кстати, расстояние между Рубцовском Алтайского края и Куйбышевым Новосибирской области по трассе - 843 километра. В итоге свидание ей в мировом суде разрешили. Но разрешение отправили обыкновенной почтой, и, когда придет это письмо, неизвестно. Между тем 26 ноября Елене сообщили (опять-таки неофициально), что ее супруга этапировали из Рубцовска в Куйбышев по железной дороге, спецвагоном. Верны ли сведения о вагоне? Где на самом деле Александр? Елена не знает. А судья Анастасия Колотова, объявив "опасного лесоруба" Войтова в розыск, ушла в отпуск. То есть в ближайшие дни производство по уголовному делу не возобновят.

Между тем

По данным Генпрокуратуры, годовой ущерб от незаконных рубок и других преступлений в лесном комплексе оценивается в 10 миллиардов рублей. При этом до суда доходит только треть (!) уголовных дел о незаконных рубках, а большинство из них прекращается в связи с истечением срока давности. Видимо, Александр Войтов, спиливший девять осин с ущербом в 23 тысячи рублей, должен осознать, что такие, как он, погубили тайгу, и ответить за всех.

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