Новосибирская полиция разыскала подростков, избивающих сверстников

В Новосибирске полиция нашла подростков, ставших антигероями нескольких распространенных в сети роликов с избиением детей. Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, установлены личности двоих нападавших 2002 и 2003 годов рождения.

Видео было снято очевидцами в районе улицы Богдана Хмельницкого, сообщается, что группа подростков неоднократно нападала там на сверстников. При этом избиение выглядит действительно жестоким и беспричинным. Полиция устанавливает личности пострадавших - заявлений от них не поступало.

Прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, будет дана оценка исполнению закона об информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Проверку начали и следователи. Как пояснили в региональном Следственном управлении СК, по результатам будет принято процессуальное решение.