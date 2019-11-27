Почему нужно сохранять вековую застройку Новосибирска

Новосибирские краеведы мечтают о создании исторического квартала, где можно будет увидеть, каким город был сто лет назад. Однако история буквально ускользает у них из рук - дореволюционные здания одно за другим исчезают под натиском современной застройки. Недавно разгорелся конфликт по поводу сохранения дома N 19 по улице Инской - неожиданно стало известно, что его снесут до 2023 года.

- На Инской еще осталось два дома, имеющих архитектурную и историческую ценность, - отмечает краевед Константин Голодяев. - По сути, это единственное место, где мы можем воссоздать исторический квартал. Но это центр города, лакомый кусок для застройщиков. Если мы потеряем эти дома, потеряем и весь проект.

На фоне борьбы историков за сохранение последних деревянных купеческих домов особенно громко прозвучало заявление одного из девелоперов: в Новосибирске памятников архитектуры нет, здесь можно снести все, кроме оперного театра. Неужели это на самом деле так и ничего ценного в постройках вековой давности нет? "РГ" собрала мнения экспертов.

- Перечень объектов, представляющих историческую, архитектурную, культурную ценность, в Новосибирске сформирован достаточно сбалансированно, - уверен архитектор Александр Ложкин. - Включение какого-либо дома в список охраняемых объектов сопровождается серьезной экспертной работой в совете по госохране, проводится государственная историко-архитектурная экспертиза. Это взвешенные решения, и оспаривать их сложно. Исторических памятников в Новосибирске не так много, всего порядка трехсот объектов: это и деревянное зодчество, и конструктивизм, и сталинская и модернистская архитектура 1960-х годов. Говорить о том, что эти объекты мешают застройке, не приходится.

При этом, по мнению Александра Ложкина, в Новосибирске остается огромное количество деревянных домов, не имеющих ничего общего с памятниками архитектуры. К примеру, хаотично застроенный частный сектор вдоль улицы Бориса Богаткова. Вот его было бы неплохо заменить современным жильем - однако застройщики обходят такие кварталы стороной, избегая обязанности по их расселению.

Не хотите расселять? Есть и другие площадки. Как отмечает доцент кафедры архитектуры и реконструкции городской среды Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Анна Наволоцкая, в центре города можно освободить участки промзоны: большое количество цехов остановились давно и навсегда. Однако и эти земли нужно выкупать, оформлять, сносить неудобные постройки. Поэтому, считает специалист, связываться с промзонами застройщики тоже не спешат. А вот добиться сноса деревянного особняка - это пожалуйста. Доводы простые - рухлядь портит вид центра города.

- Любое здание, доведенное до отчаянного положения, не украшает город. Но если подходить с такой меркой, то у нас вообще не останется истории, - полагает Анна Наволоцкая. - Да, Новосибирск - город молодой, он строился с колес, но это и есть его прошлое, и другой истории у нас не будет.

По словам эксперта, старинные деревянные дома не только сохраняют "масштаб жизни", присущий другой эпохе, но и создают идентичность жителей Новосибирска. Для них каждый столетний дом может значить то же, что старинная фотография в семейном альбоме. Но эта историческая идентичность не измеряется объективными параметрами и зачастую не может быть "прочитана" человеком извне. Именно это случилось при оценке деревянного дома (ему 102 года), в котором жила поэт и панк-певица Янка Дягилева: снести этот дом намереваются уже давно. Неравнодушные новосибирцы развернули широкую протестную кампанию, но статуса памятника для дома так и не добились.

- Для оценки пригласили специалиста из Вологды, он приехал с таблицами, разработанными в московских институтах, осмотрел дом, сверился с таблицами и заключил - ничего уникального в нем нет. Кто такая Янка Дягилева и что она значит для горожан, его не интересует, - сетует Анна Наволоцкая. - Хотя дом строился в характерной для города манере, и это последняя деревянная постройка в своем роде. Там есть скошенный угол - так положено было на перекрестках, где удобно было поставить какую-нибудь лавчонку, и вход в дом - с этого же угла.

Понятно, что девелопер, которому нужна коммерчески эффективная недвижимость, размышлять о скошенных углах и об исторической идентичности, вряд ли будет. Тут нужно крыть теми же козырями - выгодой. Можно ли ее извлечь из сохранения старинной архитектуры? Увы, хоть власти и гордятся ростом турпотока в Новосибирск, заоблачных доходов гости пока не приносят. Хотя всем ясно: туристам нужна в первую очередь история, а не творчество современных застройщиков.

- Число иностранных туристов стабильно растет, - подчеркивает руководитель школы гидов, сотрудник Музея Новосибирска Елена Воротникова. - И всем интересна дореволюционная, предреволюционная история - быт, уклад жизни, как формировался будущий большой город. Иностранцев поражает тонкость узоров деревянного зодчества, они их зарисовывают, подолгу изучают. Ясно, что эти объекты нужно сохранять, но делать это грамотно, выстраивая соответствующую инфраструктуру.

По мнению Воротниковой, в Новосибирске в туристические объекты пока превращают только кирпичные здания (например, бывший полиграфкомбинат на Красном проспекте). Что же касается деревянных домов, то они, увы, идут под снос. На улице Коммунистической еще десять лет назад можно было увидеть кварталы деревянных особняков, теперь же тут стандартный набор безликих высоток. Спасти от уничтожения удалось лишь небольшую часть исторических построек.

- Многонациональный Новониколаевск-Новосибирск хранит множество интересных архитектурных секретов, и далеко не все они раскрыты, - отмечает Елена Воротникова. - Так, на Коммунистической улице половина сохранившихся домов с вековой историей принадлежали представителям еврейской общины: иудейские традиции зашифрованы в узорах, в самой расстановке домов с объединенными дворами. Там есть деревянный дом со Звездой Давида, изображением глаза в ее центре, а на двери еще одного, казалось бы, обычного дома, сохранился металлический футляр для мезузы - ритуального пергамента.

Между тем

Как считает Анна Новолоцкая, хуже всего, что исторические места застраиваются такими высотками, что их впору сразу же сносить. По ее словам, эти здания некрасивы и снаружи, и изнутри. "Недавно я побывала в такой постройке, где планировка сделана "против жизни" - незадымляемой лестницы нет, коридоры тусклые, за перегородками, которые самовольно устанавливаются, света вообще не бывает, - отмечает специалист. - При удачном стечении экономических обстоятельств такие дома надо будет сносить в первую очередь, раньше "хрущевок".