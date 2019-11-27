Новости

Промышленные центры Сибири задыхаются из-за отсутствия ветра 13:37
МИД РФ: Москва сделает все для преодоления кризиса на Украине 13:35
Путин приехал проститься с Вербицкой 13:32
Матвиенко: Лучшей памятью о Вербицкой будет правильная русская речь 13:29
В Москве появилась розовая железнодорожная платформа 13:25
Путин выразил соболезнования президенту Албании в связи с землетрясением 13:19
В Госдуме оценили согласие Apple отображать Крым как часть РФ 13:18
На Урале рабочий погиб в шахте лифта 13:17
На Кубани ликвидировали крупнейшую нарколабораторию 13:16
Песков заявил о цейтноте по газовым переговорам с Киевом 13:13
"МАЗ-СПОРТавто" презентовал спорткары для ралли "Дакар-2020" 13:13
Песков назвал "уткой" обвинения в адрес России в дестабилизации в Ливии 13:11
Кроссовер Toyota C-HR обновился, лишился механики и подорожал 13:08
Ангела Меркель доработает свой мандат канцлера Германии 13:07
Астраханская школьница побила рекорд по длине волос в России 13:00
Жителю Брянска продали бордюр вместо двигателя 12:57
Эксперты рассказали, от чего зависит размер "декретных" 12:54
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Крита 12:52
В Польше найден уникальный христианский артефакт Agnus Dei 12:50
В Иркутске осудили водителя, сбившего девять полицейских 12:48
Назначена новая дата стыковки грузового корабля "Прогресс МС-13" с МКС 12:47
Возможность структурного омоложения кожи доказана клинически 12:44
В Помпеях впервые показали публике дом с эротической фреской 12:42
Видео: В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире 12:41
В Тюмени составят список опасных для школьников маршрутов 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Онлайн-трансляция пресс-конференции о причинах погодных катаклизмов
Онлайн-трансляция пресс-конференции о причинах погодных катаклизмов
27.11.2019 13:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Промышленные центры Сибири задыхаются из-за отсутствия ветра

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Смог с неприятным запахом окутал на этой неделе крупные промышленные центры Сибирского федерального округа из-за ослабления ветра. Неблагоприятные метеоусловия, в частности, сложились в Омске, Красноярске, Минусинске и Новокузнецке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренада Ягудина, в безветрие при снижении атмосферного давления в тех населенных пунктах, где интенсивно работает промышленность, в воздухе вполне могут накапливаться вредные вещества. Сейчас существенное ослабление ветра наблюдается на территориях Новосибирской, Омской и Кемеровской областей.

В Севастополе придумали, как бороться со свалками строительного мусора

Безветренная погода с незначительными осадками в виде снега установилась в Новокузнецке, что вызвало в утренние часы смог и дымку, на которые жалуются горожане. По данным Новокузнецкой гидрометобсерватории, на сегодня уровень загрязнения воздуха в городе умеренный. А накануне в Заводском районе, где сосредоточены крупные промышленные предприятия, отмечалось повышенное содержание гидрофторида - загрязняющего вещества, которое выбрасывают в атмосферу заводы. Кузбасские синоптики прогнозируют, что погода с высокой долей вероятности не изменится до конца недели. В регионе сохраняется температурная инверсия - когда в верхних слоях атмосферы теплее, чем у земли, что препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию тумана и смога. По предварительным данным, температура нормализуется к вечеру: у земли станет теплее, наверху - холоднее, а также будут осадки.

Условия, способствующие накоплению вредных веществ в приземной атмосфере, сложились накануне и в Омске. Режим "черного неба" здесь был продлен, потому что смог не рассеивается. По официальным данным, в Центральном округе города зафиксировано превышение ПДК оксида углерода - угарного газа, который указывает на неполное сжигание топлива в частном секторе, на котельных и ТЭЦ.

Неблагоприятные метеоусловия, сопровождающиеся накоплением в атмосфере вредных веществ, синоптики зафиксировали также в Красноярском крае. Режим "черного неба" действует в двух городах региона. По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске зашкаливают взвешенные вещества (мелкодисперсная пыль) и диоксид углерода. В Минусинска, где в значительной части жилого фонда печное отопление, в условиях безветрия и морозов над городом буквально зависает дым. Ситуацию усугубляет то, что город расположен в котловине.

Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин приехал проститься с Вербицкой
Госдума: Apple признала Крым российским
Арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии
Двое российских детей госпитализированы после ДТП в Доминикане
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем