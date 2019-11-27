Промышленные центры Сибири задыхаются из-за отсутствия ветра

Смог с неприятным запахом окутал на этой неделе крупные промышленные центры Сибирского федерального округа из-за ослабления ветра. Неблагоприятные метеоусловия, в частности, сложились в Омске, Красноярске, Минусинске и Новокузнецке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренада Ягудина, в безветрие при снижении атмосферного давления в тех населенных пунктах, где интенсивно работает промышленность, в воздухе вполне могут накапливаться вредные вещества. Сейчас существенное ослабление ветра наблюдается на территориях Новосибирской, Омской и Кемеровской областей.

Безветренная погода с незначительными осадками в виде снега установилась в Новокузнецке, что вызвало в утренние часы смог и дымку, на которые жалуются горожане. По данным Новокузнецкой гидрометобсерватории, на сегодня уровень загрязнения воздуха в городе умеренный. А накануне в Заводском районе, где сосредоточены крупные промышленные предприятия, отмечалось повышенное содержание гидрофторида - загрязняющего вещества, которое выбрасывают в атмосферу заводы. Кузбасские синоптики прогнозируют, что погода с высокой долей вероятности не изменится до конца недели. В регионе сохраняется температурная инверсия - когда в верхних слоях атмосферы теплее, чем у земли, что препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию тумана и смога. По предварительным данным, температура нормализуется к вечеру: у земли станет теплее, наверху - холоднее, а также будут осадки.

Условия, способствующие накоплению вредных веществ в приземной атмосфере, сложились накануне и в Омске. Режим "черного неба" здесь был продлен, потому что смог не рассеивается. По официальным данным, в Центральном округе города зафиксировано превышение ПДК оксида углерода - угарного газа, который указывает на неполное сжигание топлива в частном секторе, на котельных и ТЭЦ.

Неблагоприятные метеоусловия, сопровождающиеся накоплением в атмосфере вредных веществ, синоптики зафиксировали также в Красноярском крае. Режим "черного неба" действует в двух городах региона. По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске зашкаливают взвешенные вещества (мелкодисперсная пыль) и диоксид углерода. В Минусинска, где в значительной части жилого фонда печное отопление, в условиях безветрия и морозов над городом буквально зависает дым. Ситуацию усугубляет то, что город расположен в котловине.