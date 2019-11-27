Режим "черного неба" ввели в Красноярске и Минусинске

Сразу в двух городах Красноярского края, Красноярске и Минусинске, введен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Как сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, режим "черного неба" будет действовать до 19.00 по местному времени 27 ноября в Красноярске и до 18.00 27 ноября в Минусинке.

- Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - пояснили в ведомстве.

По словам горожан, в последние два дня в воздухе этих городов действительно стоит дымка с неприятным запахом, и многие жители жалуются на головокружения и головную боль. Экологи связывают это с установившейся морозной и безветренной погодой, которая не дает развеивать скопившиеся в воздухе примеси от работы котельных и выхлопные газы.

Последний раз режим НМУ в Красноярске вводили еще в феврале этого года.