В Каа-Хемском районе Республики Тыва в пусконаладочном режиме заработала золотоизвлекательная фабрика ООО "ТарданГолд", входящего в группу компаний AuriantMining(Швеция) и занимающегося добычей и переработкой золотосодержащих руд.

В настоящее время предприятие перерабатывает руду методом кучного выщелачивания, но последние два года, с 2017 года - ведется работа по смене технологии добычи на чановое выщелачивание. Данный проект входит в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".

На используемых производственных площадях, рядом с действующим цехом гидрометаллургии построена высокотехнологичная золотоизвлекательная фабрика чанового выщелачивания, соответствующая всем экологическим стандартам и требованиям промышленной безопасности. Основное отличие новой технологии в том, что процесс извлечения полезных металлов из руды происходит внутри производственного помещения, с использованием специального оборудования, что позволяет исключить процесс обработки золотосодержащей руды на открытом воздухе, а значит устранить контакт перерабатываемой руды и реагентов с окружающей средой. Принятые при проектировании перерабатывающего предприятия технические решения с экологической, технической и экономической точки зрения в полной мере учитывают современные тенденции и особенности обогащения золотосодержащих руд.

В основу новой технологии положены принципы минимального воздействия на среду обитания человека, флору и фауну. Новый технологический процесс предполагает замкнутый цикл оборота воды, который включает в себя многократное и постоянное использование на нужды производства как имеющейся воды, так и поверхностных сточных вод, собранных для снижения забора чистой воды. Это позволит предупредить и ликвидировать образование стоков, избежать любые аварийные сбросы. Обезвреженная отработанная руда, промытая и отфильтрованная на пресс-фильтрах, складируется на подготовленных площадках (хвостохранилищах). После завершения отработки месторождения хвостохранилище будет рекультивировано с использованием почвенно-растительного слоя снятого при подготовке площадки для строительства объекта.

Высокая организация производства, непрерывность технологических процессов, строгое соблюдение технологии с использованием современных средств контроля, исключает возможность техногенных аварий, которые могут оказать воздействие на человека и окружающую среду. Система автоматического контроля технологических параметров оборудования и высочайший уровень автоматизированного управления процессами, позволяет организовать производство, снижающее зависимость от человеческого фактора. Система позволяет в автоматическом режиме предотвращать аварийные инциденты, связанные с выходом из строя оборудования и нарушениями технологического режима.

В ходе пусконаладочных работ будет проверяться рабочее состояние и осуществляться калибровка оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики с целью налаживания оптимального технологического режима работы фабрики. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается во втором квартале 2020 года. Выход на проектную мощность планируется с третьего квартала 2020 года.

Переход на чановое выщелачивание позволит стабильно добывать 1 тонну золота в год, а значит обеспечивать бюджетную и внебюджетную системы страны более чем на 300 млн. рублей в год, предоставлять 520 постоянных рабочих мест и возможность увеличивать объем выделяемой региону благотворительной помощи.

