Жителя Иркутска арестовали за призывы воевать в Сирии на стороне "ИГ"

В Иркутске предъявлено обвинение 26-летнему жителю Таджикистана. Его обвиняют в содействии террористической деятельности и участии в преступной группировке, которая занималась похищениями людей, вымогательством и сбытом огнестрельного оружия.

Как сообщили в следственном комитете по Иркутской области, обвиняемый являлся активным сторонником запрещенной в России террористической организации "ИГ". Кроме того, он пытался вовлечь в деятельность этой организации своих знакомых, агитировал их ехать в Сирию и участвовать в боях на стороне террористов.

Также следствие выяснило, что мужчина был членом банды, действовавшей на территории Иркутска, от которой пострадали девять человек.

- Во время обыска следователи СК России совместно с сотрудниками полиции и ФСБ изъяли боеприпасы и 14 единиц оружия, из них четыре автомата и 10 пистолетов. По месту жительства обвиняемого обнаружено большое количество религиозной литературы, флеш-карта с аудиофайлами. По результатам проведенного лингвистического исследования следует, что данные аудиозаписи содержат сведения об оправдании терроризма и экстремизма, - сообщили в областном СК.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.