В Ессентуках мать выбросила новорожденную дочь у рынка

В городе Ессентуки краевое следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы за попытку убить собственную дочь.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемая родила девочку в одном из магазинов, положила ее в пакет и оставила за павильонами рынка.

- Младенца обнаружила продавец магазина, которая незамедлительно вызвала скорую помощь. Благодаря бдительности неравнодушной женщины и слаженным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить. Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, - говорится в сообщении СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следствие сразу инициировало вопрос о лишении родительских прав женщины, как оказалось, у нее есть еще двое детей.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30 и статье 106 УК РФ "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", ей может грозить до трех лет лишения свободы. Сейчас следствие собирает доказательства совершения преступления.