Новости

Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за проблем с шасси 15:39
В Ессентуках мать выбросила новорожденную дочь у рынка 15:38
В Тюмени мануального терапевта обвинили в смерти пациентки 15:22
Суд в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" в споре с "Нафтогазом" 15:21
Кот Рыжий из Донецкого краеведческого музея появился на конвертах 15:16
Московские археологи нашли 10 тысяч артефактов в 2019 году 15:13
Суд вернул в прокуратуру дело Раджабова - участника акции 27 июля в Москве 15:12
Рассекречен стильный купе-кроссовер от Volvo и Geely 15:10
Эксперты назвали лучшие сериалы и фильмы десятилетия 15:08
"Спартак" заплатит сто тысяч за оскорбления Дзюбы 14:57
На США обрушился беспрецедентный шторм 14:53
Лавров: Киеву нужны прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР 14:53
В Свердловской области иномарка сбила двух пешеходов 14:50
Палеонтологи нашли в музее "дракона из "Игры престолов" 14:44
В Саратовской области нашли пять незаконных свалок с ртутными лампами 14:42
Носков: Электронные паспорта россиян будет изготавливать "Гознак" 14:40
Известное противоопухолевое средство оказалось опасным для жизни 14:39
Вологодское село Куность затопило вышедшей из берегов рекой 14:37
МИД: США пытаются вешать на Россию "все грехи" за происходящее в Ливии 14:32
Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря 14:30
Новосибирская полиция разыскала подростков, избивающих сверстников 14:28
На МКС починили сломанный туалет 14:25
СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле 14:22
Видео: гололед привел к цепочке нелепых ДТП 14:15
Под Иркутском девять детей пострадали в ДТП 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
27.11.2019 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ессентуках мать выбросила новорожденную дочь у рынка

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В городе Ессентуки краевое следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы за попытку убить собственную дочь.

Фото: iStock
В Приамурье учителя заподозрили в избиении ребенка

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемая родила девочку в одном из магазинов, положила ее в пакет и оставила за павильонами рынка.

- Младенца обнаружила продавец магазина, которая незамедлительно вызвала скорую помощь. Благодаря бдительности неравнодушной женщины и слаженным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить. Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, - говорится в сообщении СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следствие сразу инициировало вопрос о лишении родительских прав женщины, как оказалось, у нее есть еще двое детей.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30 и статье 106 УК РФ "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", ей может грозить до трех лет лишения свободы. Сейчас следствие собирает доказательства совершения преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин приехал проститься с Вербицкой
Госдума: Apple признала Крым российским
Арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии
Нобелевский лауреат рассказал о вероятности мирового кризиса
Житель Ижевска попытался продать за рубеж секретные разработки ВКС