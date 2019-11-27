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Силовики, которые проводят в Дагестане антикоррупционную чистку, добрались и до провинциального Каспийска.

В отношении бывшего мэра города Джамалудина Омарова возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления". Один из старожилов дагестанской политики подозревается в незаконном выделении земельного участка. Следствие избрало в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Столь мягкую меру следователи мотивировали возрастом Омарова: в этом году ему исполнилось 74 года. Каспийском он руководил с 1998 по 2014 годы. Но и после ухода влияния на город бывший градоначальник не утратил. Вместо него на пост заступил Магомед Абдулаев, который приходится Джамалудину Омарову зятем.

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Следователи выяснили, что в 2010 году Омаров без проведения торгов выделил частному лицу земельный участок на самом берегу моря для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией. На основании этого распоряжения был заключен договор аренды участка, стоимость которого составляла немалую сумму, более 42 миллионов рублей. Тем самым, как полагает следствие, был нанесен ущерб интересам муниципалитета.

Земля последние годы стояла без дела. В этом году застройщики зашевелились: надо было быстрее начать строительство, чтобы застолбить участок. Несмотря на то что данная территория отнесена к девятибалльной сейсмической зоне и возведение высотных зданий здесь запрещено, в проекте был утвержден 18-этажный отель.

Место быстро огородили и под покровом ночи начали завозить стройматериалы. Но бдительные горожане не дали развернуться стройке. Сотни человек выстроились живой цепочкой, требуя прекратить незаконное строительство.

- Мы хотим видеть здесь парки и скверы, а не многоэтажные бетонные коробки. Город и так хаотично застраивается коммерческими и жилыми объектами, - говорит активист движения "Каспийск - наш город" Хабиб Айгумов.

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