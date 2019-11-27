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27.11.2019 17:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вместо служебных авто - спецтехника

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 268(8026)
Мэрия Махачкалы отменила закупку на автотранспорт для своего аппарата, хотя средства уже заложены в бюджет. На эти деньги приобретена спецтехника для коммунальных нужд.

После начала коммунальной реформы и с появлением регионального оператора по вывозу мусора проблема с отходами в городе полностью не решилась. Махачкалинцы не перестают жаловаться на переполненные мусорные баки.

Региональный оператор сетует на нехватку уборочной техники. Тем временем проверка выявила, что не вся техника выходит в город. Более того, часть машин перенаправляют в другие населенные пункты.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Как рассказали "РГ" в мэрии, сейчас уборкой занимается около 50 спецмашин, тогда как их нужно минимум 80.

Новую технику для коммунальных нужд не закупали уже пару десятков лет. Поэтому в мэрии решили отказаться от закупки служебных автомобилей для чиновников тем более что здесь автопарк обновляют регулярно. Эти средства перенаправили на приобретение специализированного транспорта для уборки города. Первая партия уже прибыла в Махачкалу. Это самосвалы, трактор, вакуумные пылесосы для уборки дорожного полотна, мобильные авто для дорожного хозяйства.

Но недостающая техника - это всего лишь груда железа в неумелых руках. Ранее глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов подверг жесткой критике городские службы, отвечающие за уборку.

Он также отметил, что район не может получить документы на право собственности на землю под более чем пятьсот контейнерных площадок.

Тем временем

Непростая ситуация с вывозом мусора сложилась и в Дербенте. В администрацию города поступали жалобы горожан на регионального оператора. По инициативе главы города принято решение расторгнуть с ним соглашение в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей. Полномочия переданы новой организации.

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