В этом году архангельские ТОСы получили из городского бюджета дополнительные средства - миллион рублей - на важные социальные проекты. При этом с начала 2019-го территориальные общественные самоуправления уже реализовали свои общественно полезные инициативы на сумму 4,3 миллиона рублей.

На Краснофлотском, как и на Кегострове, активисты обустроили современную детскую площадку. Фото: Иван Малыгин/РГ

Как появился еще один миллион? Архангельск показал лучшую среди муниципальных образований региона динамику роста и увеличения налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения. За это город поощрили выделением 44,6 миллиона рублей из бюджета области. Миллион из этой суммы направили на нужды общественного самоуправления.

Чтобы поделить "бонус", среди самых активных ТОСов провели новый конкурс и определили трех победителей.

По его итогам 320 тысяч рублей из городской казны получит известный в Архангельске ТОС "Кего". Средства пойдут на обустройство зоны семейного отдыха под названием "Растем вместе!". Для игровой площадки, которая уже радует маленьких жителей Кегострова, активисты закупили новое оборудование.

- Дополнительное финансирование помогло нам развить этот проект по созданию большой семейной зоны, - пояснила председатель ТОС "Кего" Ирина Лобанкова. - Десять игровых элементов мы уже приобрели в этом году в рамках первого проекта, а за счет второго удалось купить еще три. Площадка пользуется большой популярностью у детей, родители говорят спасибо. Теперь будем думать, как создать на Кегострове условия для активного отдыха молодежи.

Еще одним победителем конкурса стал ТОС "Кемский": в заповедном уголке Соломбалы активисты хотят создать парковую зону отдыха. А для начала планируют восстановить дренажно-ливневую канализацию на прилегающей территории. Муниципалитет вложил в этот проект жителей Кемского поселка 333 тысячи рублей.

Такая же сумма от города достанется еще одному островному ТОСу - "Краснофлотский". На эти деньги там наконец-то уберут аварийные тополя.

Территориальное общественное самоуправление в Архангельске развивается с 2007 года и помогает сообща решать многие городские проблемы. В областном центре уже работают 15 ТОСов, а 16-й - на 21-м лесозаводе - сейчас проходит регистрацию. Больше всего их создано в округе Майская Горка, в Соломбале и на окраинах.

- Город ежегодно выделяет на проекты ТОСов достаточно большой объем средств, - отмечает начальник отдела инвестиционной политики и поддержки предпринимательства администрации Архангельска Ольга Гальвас. - Поддержка осуществляется в рамках городской программы развития территориального общественного самоуправления на 2016-2021 годы. В этом году субсидию получили 14 проектов пяти ТОСов. В основном деньги пошли на благоустройство территорий.

Так, в уже упомянутом Кемском поселке активисты отремонтировали постаменты памятников павшим в годы войны и восстановили пожарный водоем. ТОС 23-го лесозавода привел в порядок деревянный тротуар и дренажно-ливневую канализацию на Колхозной улице. А на Краснофлотском, как и на Кегострове, обустроили современную детскую площадку с игровым оборудованием и тренажерами.

На днях в Архангельске подвели итоги конкурсов на лучший ТОС и на лучшего активиста 2019 года. В первой номинации победили ТОС "Кемский" и "Предмостный", а во второй - представители Кегострова и Краснофлотского Ирина Лобанкова и Ирина Кузнецова.