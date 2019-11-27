Эксперты поспорили о доступности ипотеки

Эту точку зрения разделяют не все эксперты. Количество клиентов, желающих получить ипотечный кредит, сохраняется на уровне 2018 года, отмечает отраслевой эксперт Иван Соколов.
- Я бы сказал, что с ипотекой в Петербурге все хорошо, - считает он. - Сейчас процентные ставки наиболее низки за все время развития ипотечного кредитования в России. - В среднем они составляют 9,5 процента, а у одного из известных мне банков - 7,85 процента с первым взносом 20 процентов. Такого не было еще никогда, еще год назад это было невозможно себе представить. Сегодня около 60 процентов сделок с жильем заключается при использовании ипотеки, еще в прошлом году их было 45 процентов. Я думаю, что этот рост будет продолжаться и в дальнейшем.
Рост предполагает и "Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года". Согласно этому документу, к 2030 году ипотека должна стать доступной для 60 процентов семей. Впрочем, ипотека и не должна становиться единственным способом обеспечить граждан недорогими квадратными метрами. Мировая практика позволяет найти иной выход из этого положения. Под выражением "доступное жилье" за рубежом чаще всего подразумевается жилье не в собственности, а в долгосрочном некоммерческом найме.
Еще один вариант международного опыта - субсидии гражданам с целью найма частного жилья. Чтобы использовать данный способ более широко, рынок аренды жилья необходимо сделать "прозрачным".
Более распространено в России предоставление жилья по договорам социального найма из муниципального жилфонда, хотя и этот вариант оставляет желать лучшего. По мнению Косовой, в наличии должна быть вся линейка: ипотека, жилищные кооперативы, некоммерческий наем, а для малоимущих - социальный наем. Сегодня из всей этой цепочки у нас в должном объеме присутствует только одно звено - ипотека.
Остается наименее распространенный вариант: строительство наемных домов социального использования, где все квартиры принадлежат муниципалитету. Петербург стал первым городом в России, где начали внедрять подобную практику. .