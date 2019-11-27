Эксперты поспорили о доступности ипотеки

В Санкт-Петербурге достигнут предел доступности ипотечных кредитов. Если в среднем по России их способны выплачивать 47,8 процента граждан, то среди петербуржцев их наберется не более 37,3 процента, а в Москве ипотека под силу лишь 22,6 процента населения, сообщила президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Эту точку зрения разделяют не все эксперты. Количество клиентов, желающих получить ипотечный кредит, сохраняется на уровне 2018 года, отмечает отраслевой эксперт Иван Соколов.

- Я бы сказал, что с ипотекой в Петербурге все хорошо, - считает он. - Сейчас процентные ставки наиболее низки за все время развития ипотечного кредитования в России. - В среднем они составляют 9,5 процента, а у одного из известных мне банков - 7,85 процента с первым взносом 20 процентов. Такого не было еще никогда, еще год назад это было невозможно себе представить. Сегодня около 60 процентов сделок с жильем заключается при использовании ипотеки, еще в прошлом году их было 45 процентов. Я думаю, что этот рост будет продолжаться и в дальнейшем.

Рост предполагает и "Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года". Согласно этому документу, к 2030 году ипотека должна стать доступной для 60 процентов семей. Впрочем, ипотека и не должна становиться единственным способом обеспечить граждан недорогими квадратными метрами. Мировая практика позволяет найти иной выход из этого положения. Под выражением "доступное жилье" за рубежом чаще всего подразумевается жилье не в собственности, а в долгосрочном некоммерческом найме.

Еще один вариант международного опыта - субсидии гражданам с целью найма частного жилья. Чтобы использовать данный способ более широко, рынок аренды жилья необходимо сделать "прозрачным".

Сегодня в городе 60 процентов сделок совершается с использованием ипотеки

Более распространено в России предоставление жилья по договорам социального найма из муниципального жилфонда, хотя и этот вариант оставляет желать лучшего. По мнению Косовой, в наличии должна быть вся линейка: ипотека, жилищные кооперативы, некоммерческий наем, а для малоимущих - социальный наем. Сегодня из всей этой цепочки у нас в должном объеме присутствует только одно звено - ипотека.

Остается наименее распространенный вариант: строительство наемных домов социального использования, где все квартиры принадлежат муниципалитету. Петербург стал первым городом в России, где начали внедрять подобную практику. .