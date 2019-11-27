Через две недели открывается Рождественская ярмарка. В этом году она разместится на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах. В Смольном намекают: ярмарка пройдет ярче, чем обычно, горожан и гостей Петербурга ожидает настоящий праздник.

Предновогодние ярмарки проводятся во многих городах страны. Но в Петербурге это особенное мероприятие. Здесь главное даже не товары, в Петербурге купить можно все и без всяких ярмарок - важна атмосфера. Гирлянды, музыка, хенд-мейд, сказочные персонажи. На Рождественскую ярмарку в Петербурге ходят семьями, дети участвуют в представлениях, взрослые делают селфи, ну и, конечно, покупают деликатесы на праздничный стол.

Первая Рождественская ярмарка прошла в Петербурге в 2006 году. Тогда ее проводили на площади Искусств, затем ярмарка переехала на площадь Островского, а с 2013 года ее организовывали на Пионерской площади. Эта локация полюбилась горожанам, но все-таки это не парадный Петербург, туристов здесь немного, да и пешеходный трафик невелик.

В этом году ярмарку переносят в самое сердце города.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин объяснил переезд опытом европейских городов, где рождественские ярмарки традиционно проводятся на центральных улицах.

И хотя сама торговля начнется только через две недели, с 26 ноября на улице Кленовой на участке от Инженерной улицы до Манежной площади запрещено движение автомобилей. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры уточняют, что парковать машины тоже нельзя. Запрет продлится до 31 января 2020 года, при этом саму ярмарку закроют 13 января.

По данным Центра контроля качества, который ответствен за проведение Рождественской ярмарки, торговля будет вестись из стилизованных домиков. Всего предусмотрено 63 места. Предприниматели, желающие принять участие в ярмарке, должны были подать заявки до 26 ноября. Сейчас их обрабатывают. Требования к участникам заявлены довольно жесткие.

В этом году свою продукцию представят 15 регионов из 14 стран

На ярмарку нельзя так просто прийти и продавать, что хочешь. Известно, что в восьми киосках-домиках будут продавать игрушки, в том числе и елочные украшения. Один ларек выделен под торговлю печатной продукцией, организаторы рассчитывают, что в ассортименте будут представлены календари и открытки, в двух ларьках разместятся мастера художественных промыслов. Предусмотрено 12 точек общественного питания. Посетителям обещают блюда сербской, израильской, литовской кухни, будет киоск с азиатской лапшой, еще в одной точке станут продавать стритфуд. Не обойдется и без шашлыков и пышек.

Большое количество национальных кухонь неудивительно. В Рождественской ярмарке традиционно участвуют представительства разных регионов и стран. Например, в этом году на ярмарку свою продукцию поставят 15 регионов и 14 стран.

Для петербуржцев это прекрасная возможность попробовать настоящую рыбу из северных рек или купить оленину и морошковое варенье. Во многих точках будут наливать глинтвейн. В ассортиментном перечне товаров Рождественской ярмарки, указано, что глинтвейн можно только безалкогольный.

Если киоски поставят вдоль улицы, то для точек общепита будет создано полноценное патио.

Организуют и зону развлечений. В частности, каждый вечер на сцене станут выступать артисты. Также в развлекательной зоне ярмарки появится дом Деда Мороза.