В Ленинградской области прошла II Межрегиональная научно-практическая конференция "Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках профессионального образования и трудоустройства".

Игорь Кириллов (справа), бывший обитатель ПНИ: Я с детства мечтал иметь свою машину. Когда вышел на самостоятельное проживание и трудоустройство, моя мечта сбылась. Фото: Наталья Онищенко/РГ

Центральным событием стало выступление директора ленинградского Мультицентра социальной и трудовой интеграции и руководителя благотворительного фонда "Место под солнцем" Ирины Дрозденко, которая представила программу "Дорога к дому".

Этот проект реализуется в Ленинградской области уже два года и успешно доказывает простую истину: "всяк творец своей судьбы" - волею тяжелых обстоятельств попавший в психоневрологический интернат (ПНИ) вовсе не обречен оставаться там до конца своих дней. При желании он вполне способен выйти оттуда, вписаться в социум, стать обычным гражданином своей страны с нормальной работой и собственным жильем. Конечно, при условии, что человеку будет оказана действенная помощь.

Поддержка состоит из трех этапов, организаторы назвали их "Три шага на пути к самостоятельному проживанию".

Первый шаг - обучение обитателей ПНИ доступной рабочей профессии как гарантия последующего самообеспечения: уборщик территорий, оператор машинной стирки белья, швея, уборщик помещений, кухонный рабочий - всего 32 профессии, не требующие высокой квалификации. Одновременно восполняя пробелы социального развития в специальном отделении, которое называется "Учебное проживание". Как оно выглядит? Как обычные комнаты общежития: на два-три места в каждой. Рядом - кухня, душевые, санузлы. Здесь же неподалеку - три гостиные (музыкальная, литературная, мультимедийная), в которых проживающие могут принять гостей, попить чаю, выйти в интернет. Словом, устройство отделения, рассчитанного на 65 человек, - максимально приближено к домашнему проживанию в квартирах. Для ребят, обучающихся в Мультицентре востребованным в регионе специальностям, это крайне важно: ведь именно здесь, помимо обучения профессиям, они обучаются основным житейским навыкам: самообслуживанию, умению распоряжаться своими деньгами, ладить с окружающими... Одновременно специалисты Мультицентра оценивают уровень их мотивации к обучению и способности к дальнейшему самостоятельному проживанию, определяя индивидуальный образовательный маршрут исходя из потенциальных возможностей каждого.

Следующий шаг - стажировка в условиях общежития. Чтобы каждый из участников проекта "перешагнул" на эту ступень, его объективно "оценивает на зрелость" компетентный психолого-педагогический консилиум учреждения: мастер производственного обучения, социальный работник, психолог, другие специалисты учреждения. Только после всестороннего обсуждения "подготовленности" человек переходит на вторую ступеньку "поддерживаемого проживания".

- Так сложилось, что Мультицентр располагается в непосредственной близости от Всеволожского агропромышленного техникума, - рассказывает Ирина Дрозденко. - Что оказалось большим плюсом для организации сопровождения наших ребят, не имеющих собственного жилья, кроме стационара ПНИ. По окончании обучения и при наличии свидетельства о профессии, а также реального места трудоустройства и рекомендации консилиума: "готов к самостоятельной трудовой деятельности и самостоятельному проживанию" выпускник переводится на "стажировку" в общежитие техникума.

Это уже совсем иной уровень самостоятельности. Во-первых, человек сам заключает договор с администрацией техникума на предоставление ему койко-места и сам, из личных доходов, платит за него (средняя цена - около 1200 рублей в месяц). Во-вторых, он по мере необходимости взаимодействует со службой социально-педагогического сопровождения, специалисты которой наблюдают за растущими навыками самостоятельности, где-то помогают, а где-то стимулируют стажера к принятию собственных ответственных решений. Этот этап продолжается от полутора до трех месяцев, и здесь уже не только специалисты Мультицентра, но и сами стажеры определяют лидеров: например, в номинации "Самый экономный потребитель", "Самый активный путешественник", "Самый аккуратный арендатор" и т. д.

Третий шаг - проживание в арендуемом жилье.

Еще не завершение пути к самостоятельной жизни, но уже достойный результат для бывшего обитателя ПНИ, когда он имеет возможность реализовать свое гражданское право на труд и собственную семью. И возможным этот шаг стал благодаря четко отлаженному механизму межведомственного взаимодействия: комитет соцзащиты авансирует оплату арендуемого жилья, фонд "Место под солнцем" подбирает соответствующие требованиям сдаваемые квартиры неподалеку от мест работы выпускников, а сам участник программы является полноправным членом трехстороннего договора аренды, который заключается с собственником жилья. К слову, если цена аренды оказывается выше среднеобластной (12 тысяч рублей плюс 2,5 тысячи НДФЛ), то "квартирант" доплачивает разницу из своих средств.

Важно, что решение о переходе на эту, третью ступеньку происходит только после выписки из ПНИ, чтобы не было двойного госфинансирования. И только в нашем регионе это решают две комиссии: врачебная психиатрическая, которая определяет, опасен ли человек для себя и окружающих, и социальная межведомственная, которая определяет "возможность для самостоятельного проживания".

- Говорить о масштабных успехах пока рано, - отмечает Ирина Дроздено. - Итоги таковы: за два года реализации проекта "Дорога к дому" на самостоятельное проживание перешли 52 выписанных из ПНИ (некоторые создали свои семьи, родили детей). Еще 14 человек пока стажируются в общежитии.

Ирина Дрозденко не сомневается: этот опыт должен и может быть тиражирован по другим регионам Российской Федерации.

- Ведь общественные организации, занимающиеся социализацией инвалидов, есть в каждом регионе. Когда мы начинали, сомневались в успехе проекта. Не имея подобного опыта, опасались изменений своей судьбы и наши подопечные. А сейчас пришла уверенность. И знаете, благодаря чему? Ребята показали свой потенциал, раскрыли свои возможности, доказали всем - и в первую очередь себе, и нам, и обществу, что они могут стать полноценными гражданами своей страны, налогоплательщиками, созидателями.

Прямая речь

Григорий Лекарев, заместитель министра труда и соцзащиты РФ:

- Наша страна ратифицировала конвенцию о правах инвалидов. Она содержит ряд требований, одно из них - индивидуализированное предоставление услуг, внедрение принципов сопровождения. И мы стараемся следовать слову конвенции.

Сейчас министерство работает над концепцией реабилитации инвалидов России. Мы должны создать эффективную реабилитационную модель, которая позволит наделить человека самостоятельностью, ту модель, которая в деле реабилитации будет доступна всем.

Уже сейчас очевиден запрос на сопровождаемое проживание лиц, содержащихся в ПНИ. Мы, безусловно, будем использовать опыт мультицентра, в том числе при разработке стратегических документов.

Игорь Кириллов, помощник зоотехника, 31 год:

- В ПНИ я оказался после детдома. У меня погиб отец, мама впала в тяжелую депрессию, результатом чего стало ее помещение в интернат. И хотя ее никто родительских прав не лишал, меня поместили в детдом, забыв при этом написать в сопроводительных документах, что я - "ребенок, оставшийся без попечения родителей". Следствием этой забывчивости и стало мое дальнейшее определение в ПНИ.

Я всегда мечтал отсюда вырваться. Устроиться на работу, купить машину. Сейчас все так и получилось. Я работаю на ферме в хозяйстве "Муслим", заработок нормальный, машину купил - Hyundai solaris.

Жениться? Думаю об этом, но сначала надо свое жилье получить, чтобы все как у людей было...

Вера Гудкова, парикмахер:

- Вообще-то я в мультицентре кастеляншей работаю, но это только до двух часов. А потом в парикмахерской, в деревне Морозовка. У меня уже свои клиенты есть, постоянные. И житье такое - самостоятельное - меня очень устраивает. Не дай бог, если что-то повернется, проект закроется и нам придется обратно в ПНИ возвращаться. Никому не хочется с воли обратно...мы уверены, что такого с нами не произойдет уже никогда!

Статистика

При содержании одного человека в ПНИ затраты бюджета составляют 48 200 рублей в месяц, затраты на него же в проекте "Дорога к дому" - 17 200 рублей. При проживании в ПНИ гражданин получает только 25 процентов своей пенсии, остальные 75 уходят на оплату стационарного содержания. Участники программы "Дорога к дому" - 100 процентов пенсии, плюс налоги с заработной платы и отчисления в социальные фонды.

- Речь идет исключительно о дееспособных людях трудоспособного возраста, которые могут работать в открытом рынке труда, - подчеркивает Ирина Дрозденко. - Оптимизация бюджетных средств очевидна. В Ленобласти - восемь ПНИ, где содержатся около 3000 человек, и существует постоянная очередь на стационарные услуги. Было бы замечательно, если бы лицам из "листа ожидания" уступили места те самые без малого 1000 человек, которые находятся в возрасте 18-44 лет, являются дееспособными и трудоспособными гражданами и очень хотят вести самостоятельную трудовую жизнь.