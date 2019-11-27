Путин назвал футбол самым популярным видом спорта в России

В Константиновском дворце в Стрельне президент России побеседовал сегодня с главой УЕФА Александером Чеферином. Владимир Путин заверил, что Россия подготовит матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом: "Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков".

Санкт-Петербург станет одним из 12 городов Европы, где пройдет первенство по футболу в 2020 году. "Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов", - сказал Путин. "Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его", - добавил он.

Россия - член УЕФА с года основания - 1954, напомнил президент и заявил, что в России футбол - самый известный вид спорта. И его популярность растет: примерно три миллиона человек так или иначе связаны с футболом. Это связано в том числе с проведением крупных мероприятий, уверен он.

Глава УЕФА Александер Чеферин отметил, что Кубок мира в России прошел идеально. "Эти два товарища, - показал он на помощника президента Игоря Левитина и главу Российского футбольного союза Александра Дюкова, - знают, что я вовсе не дипломат, поэтому я говорю вовсе не потому, что это какой-то политес. Я на самом деле уверен в том, что Кубок мира был организован идеально".

"И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия", - подчеркнул Чеферин.

Глава УЕФА сообщил, что сегодня посетит матч клуба "Зенит". "Мы в УЕФА рады тому, что футбол в России приобретает все большее и большее значение", - заключил он.