Путин посетил клуб дзюдо "Турбостроитель"

В Санкт-Петербурге президент заехал в клуб дзюдо "Турбостроитель" - свою спортивную альма-матер. Владимир Путин пообщался со спортсменами, в том числе и ветеранами клуба.

В сентябре 1969 года здесь открылась секция самбо под руководством Анатолия Рахлина, который и стал первым тренером Путина.

Осмотрев новые помещения и понаблюдав за тренировками, глава государства вручил госнаграды. Орден Александра Невского получил гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг, Орден Почета - президент клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин. Также были вручены Ордена Дружбы и другие награды.