Путин приехал проститься с Вербицкой

Глава государства сегодня приехал в Санкт-Петербургский государственный университет, где проходит прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой.

Владимир Путин принял участие в гражданской панихиде. В здание Двенадцати коллегий пришли сотни выпускников и преподавателей, ученые, политики, деятели культуры.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин и Вербицкая были давними друзьями.

"Президент начнет свое пребывание в Санкт-Петербурге с печального мероприятия - прощания с Людмилой Вербицкой в СПбГУ", - рассказал Песков. Представитель Кремля напомнил, что Путин "с огромным уважением относился лично к ней и к ее академическим знаниям".

Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября в возрасте 83 лет. Она являлась президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетным президентом Российской академии образования, доктором филологических наук, профессором.