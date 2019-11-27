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27.11.2019 10:47
Проект: В регионах

Приезжайте в школу к нам

В Архангельске стартовала акция для будущих учителей "Кадровый автобус"
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 268(8026)
В столице Поморья придумали, как привлечь молодые педагогические кадры на работу в городские школы.
Студентам показали именно те классные комнаты, в которых им предстоит преподавать. Фото: Иван Малыгин/РГ Студентам показали именно те классные комнаты, в которых им предстоит преподавать. Фото: Иван Малыгин/РГ
Студентам показали именно те классные комнаты, в которых им предстоит преподавать. Фото: Иван Малыгин/РГ

В рамках акции "Кадровый автобус" студенты профильных специальностей будут посещать те учебные заведения, где есть вакансии, чтобы своими глазами увидеть возможное место работы и узнать, какие условия там предлагают учителям. Инициатором необычной акции стал городской департамент образования, а проводиться она будет совместно с Северным Арктическим федеральным университетом.

В Архангельске, как и во многих городах, не хватает педагогов - причем не только в школах, но и в детских садах. Департамент образования постоянно изучает ситуацию с кадрами. Сегодня требуется порядка ста педагогических работников. При этом в городе активно строятся новые школы и детсады - как правило, в бурно растущих районах.

Известно, что не все выпускники вузов с дипломами педагогов идут преподавать. Возможно, они просто плохо представляют себе эту работу? Восполнить пробел поможет "Кадровый автобус". В первый его рейс отправились будущие учителя начальных классов - десять студентов четвертого курса Высшей школы психологии, педагогики и физической культуры САФУ.?Они побывали в гимназиях N 21 и 25, средних общеобразовательных школах N 26 и 95, а также в Архангельской средней школе Соловецких юнг.

Руководители учебных заведений провели для гостей экскурсии, познакомили с коллективом и учениками, рассказали обо всех нюансах работы.

В школы и детские сады Архангельска сегодня требуется порядка ста педагогов

- Я сама по образованию педагог и понимаю, насколько важно будущим учителям знать, что их очень ждут именно в этой конкретной школе, - отмечает заместитель директора департамента образования города Архангельска Елена Ерыкалова. - Поэтому мы решили привести студентов прямо в школы. Заранее просим директоров подготовиться к их визиту, собрать презентационный материал. Будущие учителя должны получить ответы на все вопросы: в каких классах им предстоит преподавать, какой будет нагрузка, сколько они смогут зарабатывать, из чего складывается оплата труда и так далее. Например, в Архангельске молодые педагоги в течение трех лет после окончания вуза дополнительно получают по 13 800 рублей в месяц.

Студентам показывают именно те классные комнаты, в которых они, если все сложится хорошо, будут учить ребят разумному, доброму, вечному. При знакомстве учитываются абсолютно все нюансы. Принимающая сторона даже составит удобный транспортный маршрут от места проживания будущего сотрудника до школы. А если с жильем у студента есть проблемы, потенциальные работодатели подумают, как помочь с решением квартирного вопроса.

По мнению организаторов и участников, старт акции "Кадровый автобус" прошел успешно. Достаточно сказать, что несколько студентов уже договорились о прохождении практики в тех школах и гимназиях, которые они посетили.

- Было очень интересно узнать, что могут предложить школы, какие требования предъявляются к учителям, каковы возможности карьерного роста. После выпуска будем выбирать, где работать, обдумаем каждый вариант, - поделилась впечатлениями будущий педагог Елизавета Бытю.

Руководители учебных заведений тоже отнеслись к начинанию с энтузиазмом. Как отметила директор архангельской гимназии N 21 Татьяна Боровикова, для студентов это прекрасная возможность заранее определиться с местом будущей работы и начать строить планы на свою профессиональную деятельность.

Акция "Кадровый автобус" задумана долгосрочной, с января 2020-го ее планируют проводить каждый месяц. Причем каждая поездка будет посвящена преподаванию отдельного предмета - например физики или английского языка. Предполагается, что САФУ станет официальным партнером проекта. А в будущем к нему, возможно, присоединяется детские сады Архангельска и педагогический колледж, который готовит кадры для них.

Если акция поможет пополнить ряды учителей, ее организаторы обещают поделиться опытом с другими муниципалитетами.

Комментарий

Игорь Годзиш, глава Архангельска:

- В Архангельске работает 51 школа, где обучаются более 37 тысяч ребят. Мы дорожим опытными кадрами с большим стажем, но багаж знаний и методик должен передаваться молодым педагогам. Тогда он становится вдвойне ценнее. Поэтому мы поставили перед собой задачу находить новые, нестандартные варианты работы с потенциальными специалистами-педагогами, чтобы в классы приходили учителя по призванию. Именно им удается достичь мастерства на этом сложном профессиональном поприще, успешно самореализоваться и найти контакт с учениками.

Кстати

Долой "Аварийку"

В Архангельске за счет бюджета снесут ветхие дома в семи округах Город провел аукционы на разборку аварийных и подлежащих сносу деревянных домов. Муниципальный бюджет выделил на это 4,5 миллиона рублей. Подрядчики должны до 15 декабря разобрать 25 домов. Еще свыше ста "деревяшек" снесли за счет предпринимателей, они используют доски на свои нужды. Но полуразрушенные и обгоревшие дома не представляют интереса для бизнеса, их сносят за счет бюджета.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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