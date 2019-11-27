В Ленобласти банда тюленей испортила жизнь рыбакам

В Ленинградской области на реке Луга поселились четверо тюленей. За несколько недель они успели отравить жизнь местным рыбакам.

Как сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы", тюлени замечены в устье реки. Они портят речные мережи, преследуют лодки и распугивают рыбу. Рыбаки жалуются на тюленьи банды.

Волонтеры отмечают, что недовольным рыбакам могут выдать безопасные орудия лова, они защищены от нападений, и порвать их тюлени не смогут. Точно так же ластоногие не смогут причинить себе вред.

Выдача рыбакам современных орудий лова - это способ защитить в первую очередь самих тюленей. Дело в том, что ластоногие очень часто ведут себя нагло, например, воруют у рыбаков рыбу. Это вызывает раздражение у людей, и они ищут способы избавиться от животных.

Использование безопасных орудий позволит рыбакам не только сохранить свой улов, но и отвадить наглых тюленей от своих угодий.