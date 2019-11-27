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27.11.2019 14:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Адрес для квартала

Верховный суд расположится по обоим берегам Невы
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 267(8025)
В Петербурге окончательно определились с новой концепцией так называемого судейского квартала. Его расположат в районе Большеохтинского моста и ансамбля Смольного собора по обоим берегам Невы: на левом судьи будут работать, а на правом - отдыхать.

- Под строительство судебного квартала планируется передать один основной участок в так называемой петле развязки Орловского тоннеля - в том месте, где планировалось построить новое здание Музея блокады, - рассказал председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Владимир Григорьев. - Еще два участка находятся друг напротив друга, примыкая к территории "Водоканала", - это бывшая территория "Водоканала", освобожденная и уже переданная городу, там будут располагаться судебный департамент и паркинг. Жилье планируется построить на Охте.

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Где именно могут располагаться будущие квартиры судей Верховного суда, Григорьев не уточнил. Однако, по мнению экспертов, наиболее перспективным участком стоит считать набережную Невы от Веселого Поселка до территории, примыкающей к Финляндскому вокзалу.

- Сейчас идет активное освоение этой части Санкт-Петербурга, строится множество жилья в так называемом сером поясе, на территориях бывших промышленных предприятий, - пояснил корреспонденту "РГ" член Градостроительного совета при КГА Санкт-Петербурга архитектор Сергей Орешкин. - Есть транспортная проблема, но если все-таки построят Орловский тоннель, то проблем не будет вообще.

В правительстве Петербурга возвращения к идее строительства подземной переправы через Неву не исключают.

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