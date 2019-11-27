Верховный суд расположится по обоим берегам Невы

В Петербурге окончательно определились с новой концепцией так называемого судейского квартала. Его расположат в районе Большеохтинского моста и ансамбля Смольного собора по обоим берегам Невы: на левом судьи будут работать, а на правом - отдыхать.

- Под строительство судебного квартала планируется передать один основной участок в так называемой петле развязки Орловского тоннеля - в том месте, где планировалось построить новое здание Музея блокады, - рассказал председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Владимир Григорьев. - Еще два участка находятся друг напротив друга, примыкая к территории "Водоканала", - это бывшая территория "Водоканала", освобожденная и уже переданная городу, там будут располагаться судебный департамент и паркинг. Жилье планируется построить на Охте.

Где именно могут располагаться будущие квартиры судей Верховного суда, Григорьев не уточнил. Однако, по мнению экспертов, наиболее перспективным участком стоит считать набережную Невы от Веселого Поселка до территории, примыкающей к Финляндскому вокзалу.

- Сейчас идет активное освоение этой части Санкт-Петербурга, строится множество жилья в так называемом сером поясе, на территориях бывших промышленных предприятий, - пояснил корреспонденту "РГ" член Градостроительного совета при КГА Санкт-Петербурга архитектор Сергей Орешкин. - Есть транспортная проблема, но если все-таки построят Орловский тоннель, то проблем не будет вообще.

В правительстве Петербурга возвращения к идее строительства подземной переправы через Неву не исключают.