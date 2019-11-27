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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Владимир Путин открыл памятник Даниилу Гранину

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
Во время поездки в Санкт-Петербург президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

"Судьба Гранина, нашего выдающегося соотечественника, была неразрывно связана с Ленинградом, с Петербургом. И сам он, его личность, впитали лучшие черты его родного города, - потому что этот город, безусловно, стал для него родным, - олицетворяли характер подлинного интеллигента, честного, совестливого, порядочного", - подчеркнул глава государства. Гранин ушел на войну добровольцем, защищал Ленинград во время блокады. Героизм и страдания жителей навсегда остались в его сердце.

Фото: Александр Земляниченко/ТАСС
На Культурном форуме прошел "круглый стол" к 100-летию Даниила Гранина

В этом году отмечается 100-летие со дня рождения писателя. "Его жизнь вместила невероятно много, а творческое и духовное наследие важны для нас всех сегодня, и убежден, будут востребованы будущими поколениями. Его книги об ученых-новаторах, одержимых поиском, стремлением к научным открытиям, обретают сегодня новое современное звучание, и по-прежнему актуальным остаются его утверждения, что в эпоху технологических прорывов возрастает значимость самого человека", - сказал президент.

Гранин олицетворял характер подлинного интеллигента, а в его книгах отражены события практически всего XX века. "Писатель, фронтовик, мыслитель, общественный деятель, он заслужил признание, любовь, уважение миллионов людей, при этом он никогда не останавливался в своем творческом и духовном поиске. Как и многие герои его книг, он стремился к познанию, к истине", - отметил Владимир Путин.

Военная тема, безусловно, была самой пронзительной в творчестве писателя. Президент назвал "Блокадную книгу", которую Гранин написал с Алесем Адамовичем, "первым обжигающим своей правдой свидетельством тех страшных лет". "Даниил Александрович был убежден, что справедливость и правда в конечном счете всегда побеждают. Понимал глубокий смысл человеческой жизни. Называл ее чудом и призывал беречь как высшее благо, очень многое сделал для возрождения в нашем обществе традиций милосердия и человеколюбия. В литературе, публицистике, общественной деятельности отстаивал ценности добра, сострадания, бескорыстной помощи людям, которые нуждаются в поддержке и внимании", - отметил глава государства.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Путин подчеркнул, что Гранин "никогда не изменял самому себе и щедро делился своим удивительным светом". "Даниил Александрович, безусловно, достоин, чтобы его имя, заслуги перед Отечеством были увековечены в памятнике, но, конечно, главным остается его богатейшее культурное наследие, преданность идеям гуманизма и просвещения, верность нашей стране", - заключил он.

Бронзовая фигура писателя установлена на Дальневосточном проспекте. Гранин сидит в кресле, рядом книги и журналы. Проект был выбран на международном творческом конкурсе. Автором стал Евгений Бурков. Инициатором возведения памятника стало Российское военно-историческое общество. Путин вместе с дочерью писателя Мариной Чернышевой-Граниной возложил цветы к монументу.

Глава государства также пообщался с петербуржцами, которые следили за церемонией. Житель одного из домов посетовал, что после расселения на четыре семьи дали трехкомнатную квартиру. Путин поручил губернатору посмотреть: в каких условиях жили, улучшили или ухудшили свои условия. Пожилая женщина рассказала о своем отце-ветеране. Петербуржцы также желали президенту здоровья и успехов.

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