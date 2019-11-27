"Зенит" обыграл "Лион" и продолжит борьбу за выход в плей-офф

"Зенит" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов обыграл в Санкт-Петербурге французский "Лион" - 2:0. Эта победа позволила команде Сергея Семака подняться на второе место в группе.

Для продолжения борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов "Зениту" было необходимо на своем поле побеждать "Лион". В таком случае подопечные Сергея Семака догоняли бы французов по количеству набранных очков, а по личным встречам российский клуб обходил бы французов.

На стадион поддержать "Зенит" собрались более 50 тысяч зрителей. На трибуне также присутствовали президент УЕФА Александер Чеферин, глава РФС Александр Дюков, ставшие свидетелями победы российского клуба.

Счет в матче был открыт в конце первого тайма - отличился Артем Дзюба. После перерыва "Лион" предпринял попытки отыграться, но оборона "Зенита" и вратарь Михаил Кержаков действовали надежно. А на 83-й минуте Магомед Оздоев оформил победу. После его удара мяч пропал в ногу сопернику и дезориентированный вратарь французского клуба спасти партнеров не сумел.

После этой победы "Зенит" набрал семь очков и опередил "Лион" за счет личных встреч. В заключительном туре чемпионам России 10 декабря предстоит провести матч на выезде против "Бенфики". "Лион" на своем поле примет "Лейпциг".