Госдума добилась от Apple отображения Крыма как части РФ

С мая в Госдуме тянулись переговоры с компанией Apple, которая отображала в приложениях на своих устройствах Крым как часть Украины. И вот депутаты сообщили об успехе - компания начала исполнять российские законы.

Ситуация с неверным отображением территориальной принадлежности городов Севастополь и Симферополь подробно разбиралась на одном из пленарных заседаний Госдумы полгода назад. В результате было решено пригласить в здание на Охотном Ряду представителей компании. Те не отказались от диалога, но окончательно исполнили требования далеко не сразу. Apple неоднократно просила продлить им срок для внесения изменений. Госдума же четко стояла на позиции о том, что обозначение Крыма как территории Украины, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением.

Компания выполняла требования поэтапно. Сначала она просто убрала с Крыма на картах упоминание Украины, но не обозначила РФ как страну, к которой относится этот регион. Затем неточность все же была исправлена окончательно - сначала на картах, а теперь очередь дошла до приложения "Погода". Об исполнении законов РФ представитель Apple Дарья Ермолина проинформировала главу Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева в ходе встречи в палате парламента.

Таким образом, Apple выполнила свои обязательства, резюмировал по итогам встречи Пискарев. "Мы открыты для диалога и конструктивного взаимодействия с зарубежными компаниями, которые действуют на российском рынке и соблюдают наше законодательство", - подчеркнул он.

Apple продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке, в свою очередь, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Он особо отметил, что взаимопонимание достигнуто без применения административных процедур - в режиме открытого диалога.