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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нашли деньги в мусоре

Жители астраханского поселка изобрели дробилку для пластика и начали зарабатывать на отходах
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 268(8026)
Пластиковые отходы стали в прямом смысле доходами для жителей поселка Володарского Астраханской области. Соорудив из подсобных средств аппарат для дробления бутылок, они создали собственное производство, открыли пункт приема и за килограмм пластика платят десять рублей. Теперь в Володарский бутылки везут со всей области тоннами. Перемалывая пластик в крошку, поселковые бизнесмены сдают его в Волгоград. Сырьем интересуются и в Омске.
Фото: Максим Коротченко Народ понес бутылки. В первые же дни набралось 200 килограммов. Фото: Максим Коротченко
Народ понес бутылки. В первые же дни набралось 200 килограммов. Фото: Максим Коротченко

- Мы начали два месяца назад, - рассказывает автор идеи Владимир Терехов. - Поговорили с людьми, спросили: "Будете сдавать?" Все согласились. У нас в поселке в основном рыбалкой и помидорами живут, заработки - сезонные, а пластик везде: вдоль дорог, на несанкционированных свалках. Чем не способ пополнить бюджет семьи?

Фото: Татьяна Кравченко
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Владимир стал искать покупателей сырья. На одном из заводов ему сообщили, что примут пластик в дробленом виде: так проще и перевозить, и мыть. Тогда предприниматель с двумя товарищами своими силами собрали дробилку: посмотрели в интернете чертежи, нашли на одной из свалок металлический цилиндр, вставили в него ножи от старых сенокосилок, купили за семь тысяч рублей движок на сайте объявлений - заработало! Самодельный аппарат по принципу мясорубки перемалывает пластик в крошку со скоростью 50 килограммов в час.

Владимир арендовал помещение в поселке под пункт сбора пластика, и народ понес бутылки. В первые же дни набралось 200 килограммов. Пластик сдавали люди всех возрастов и профессий, от бабушек до дорожных рабочих. Появились и оптовые сдатчики.

- Глава соседнего сельсовета в Марфино организовал сбор бутылок прямо у себя в администрации, - рассказывает Владимир. - Сдает пластик и наш володарский отдел службы природопользования: они привлекают студентов для очистки берегов. Район у нас - в дельте Волги, лежит на 59 островах. 80 процентов мусора, который там находят, - пластик.

Между тем владелец арендованного помещения, заметив, что в пластиковом бизнесе хорошо идут дела, в три раза повысил плату. Тогда Владимир задумался о собственном пункте. К тому времени за партией переработанных бутылок приехали покупатели с волгоградского завода. Свой первый доход Владимир потратил на строительство ангара на окраине поселка. Предприниматель сам залил фундамент и на 30 квадратных метрах выстроил деревянный цех, в котором теперь ведет прием и переработку бутылок. Сейчас в цеху трое работников: двое дробильщиков и приемщица Жания. В следующем месяце Владимир хочет собрать вторую дробилку, расширить ангар и нанять еще двух рабочих.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- Мы не ожидали такого объема работы, - говорит он. - За два месяца уже пять тонн собрали, а люди звонят и звонят. И со сбытом проблем нет. К нам из Омска уже обратились, им нужно 400 тонн сырья в месяц для переработки!

В планах Владимира - открыть еще несколько цехов: по переработке отходов пленки тепличных хозяйств, а также картона и жестяных банок. Но средств на оборудование пока нет. По мнению предпринимателя, господдержка могла бы стать хорошим подспорьем для развития такого бизнеса.

- Зачем выбрасывать, когда можно пустить в дело? - удивляется Владимир. Он извиняется и идет встречать машину из Астрахани. - Сразу тонну пластика привезли, надо разгружать! Вот так понемногу наша страна и станет чище.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область "Мусорная" реформа
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