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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Компания из Волгодонска пообещала показать Шнурову "сварщика будущего"

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

Производители оборудования для АЭС из Волгодонска Ростовской области пообещали показать лидеру музыкальной группы "Ленинград" Сергею Шнурову "сварщиков будущего" - без бутылки водки. Соответствующее приглашение они разместили у себя на странице в Facebook.

"Познакомим с лучшими сварщиками страны, покажем их успехи, расскажем, как производится оборудование для атомных станций. И вы лично увидите, а потом и сможете рассказать, насколько пресловутые стереотипы не соответствует современной реальности", - сообщается в послании.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Сотрудники ГК "Атомэнергомаш" также согласились с известным музыкантом, что настала пора формировать новый образ рабочего человека, в частности, сварщика. О том, как Сергей Шнуров отреагировал на предложение принять участие в развенчании застарелых образов, пока неизвестно. На своих страницах в соцсетях музыкант рассказывает лишь о прошедших гастролях.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева и Сергей Шнуров в эфире телеканала "Россия-24" рассуждали о том, как следует повышать престиж рабочих специальностей. Лидер рок-группы "Ленинград" высказал мнение, что сложившиеся во времена СССР стереотипы мешают профориентации молодежи.

"У нас есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, вспоминаем бутылку водки, вспоминаем телевизор - и это сварщик. Где его успех?" -  сказал Шнуров.

По его словам, изменить негативный образ помог бы художественный фильм о сварщике, но он не будет пользоваться коммерческим успехом, так как на подобное кино никто не пойдет.

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