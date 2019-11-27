Краснодарские следователи поздравили со 100-летием ветерана войны

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы заместители руководителя следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара Аркадий Аветов и Олег Дубовик вместе с журналистами Краснодарского филиала "Российской газеты" побывали в гостях у участницы Великой Отечественной войны Елизаветы Людвиг - в ноябре ей исполнилось 100 лет.

Свой юбилей Елизавета Ильинична отметила дома. По этому случаю надела пиджак с орденами и боевыми наградами. За накрытым белоснежной скатертью столом собрались близкие друзья, внуки и правнуки. Следователи вручили юбиляру цветы и подарки, пожелали здоровья и неиссякаемой бодрости духа на многие годы:

- Мы гордимся вами, безмерно благодарны за ваш подвиг и желаем встретить следующий юбилей с таким же оптимизмом.

В июле 1942 года юная Лиза окончила Краснодарский медицинский институт и, не раздумывая, пошла с подругами в военкомат. Ее направили в Пятигорск, откуда молодых хирургов должны были распределить в госпитали. Однако в эти дни немцы практически без передышки наносили удары по советским войскам, подступая вплотную к Кавказу, в результате железнодорожное сообщение между городами нарушилось. Когда все-таки снарядили эшелон, в нем не оказалось свободных мест. Лиза не растерялась и взобралась на крышу.

- Меня направили ординатором в эвакуационный госпиталь, его перебросили под Сталинград. Зима в тот год выдалась холодная. Наши бойцы были в валенках и полушубках, а немцы - в ботиночках на тонкой подошве да в пиджаках. Они с трудом переносили морозы. Помню, когда пленным на моих глазах выдали теплую одежду, они даже расплакались, - вспоминает Елизавета Людвиг. - К раненым немцам мы относились так же, как к нашим солдатам, - оперировали их, перевязывали.

Начальство не раз отмечало самоотверженность Елизаветы на службе. Она спасла сотни жизней. "Не считаясь со временем, товарищ Людвиг работает в отделении и в периоды особенно большого поступления раненых, по 8-10 суток не покидая своего поста. Сердечно предана раненым, стараясь лаской и заботой облегчить им страдания", - говорится в представлении к ордену Красной Звезды.

В госпитале она познакомилась со своим будущим мужем лейтенантом медслужбы Виктором Моисеевым. Они поженились 5 июня 1945 года в Австрии, а через два года демобилизовались в Краснодарский край. Всю жизнь посвятили медицине.

- Дед хотел быть летчиком, но из-за проблем со зрением в училище его не взяли, - рассказывает внук Илья. - О войне говорил скупо, больше курьезных случаев вспоминал, к примеру как выменял велосипед. Он терпеть не мог мародерства. Помню, бабушка рассказывала о случае в Австрии: кто-то из наших солдат пытался отобрать у гражданского человека часы, дед, став свидетелем данной сцены, схватился за пистолет, чтобы прекратить это.

В семье бережно хранят две вещи, пережившие не одно поколение: тяжелые, украшенные объемными фигурами часы и толстую супницу с заводским клеймом 1938 года. В день рождения Елизаветы Ильиничны супница снова оказалась на праздничном столе.

Кстати

Краснодарские следователи стали участниками благотворительной акции "Дерево добра". В ее рамках они подарили подписные сертификаты на издания "Российской газеты" краевому клиническому госпиталю и Краснодарскому военному госпиталю.