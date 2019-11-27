Первый выпуск новостей телеканала "Кубань 24", на тот момент "Кубань-РТВ", вышел в эфир ровно 20 лет назад. За эти годы изменились многие технологии, но вот принципы работы остались прежними.

Журналисты ежедневно рассказывают зрителям обо всем, что происходит в Краснодарском крае. Политика, экономика, культура, бизнес, сельское хозяйство и производство - редакция в курсе всего, что происходит в этих сферах. Сегодня телеканал единственный в регионе имеет собственное 24-часовое программирование.

В 1999 году, когда слова "мобильный телефон" и "интернет" еще только входили в обиход, коллектив новой компании решал колоссальную задачу - создать современный телеканал и радиостанцию, откуда новости попадали бы в самые удаленные уголки Кубани. И все получилось. Эфирное покрытие территории довели до максимального показателя за несколько лет, а там, где передатчики установить было невозможно, выручили спутниковые антенны.

По воспоминаниям старожилов, выпуски новостей делали в кабинете офисного здания. В студии находился десяток самых простых осветительных приборов, подвешенных к потолку, ведущий читал новости на синем фоне и работал лишь на одну камеру. Зато сейчас у компании огромное здание с обустроенными павильонами, отличными декорациями, а работают сотрудники на современном оборудовании.

- Мы прежде всего информационный канал, так как через каждые полчаса - c полшестого утра и до часу ночи - у нас в эфире выходят новости. Причем новости о событиях подаются в развитии. Человек, который даже нерегулярно смотрит телевизор, нажав нашу кнопку, сразу получает представление о том, что происходит в крае. Таким канал стал пять лет назад. Очень гордимся тем, что сами производим все программы, закупая только российское кино и анимационные фильмы. И, что важно, с 29 нояб-ря будем выходить в цифре на канале "ОТР", который входит в первый мультиплекс. Этому предшествовали долгие месяцы работы, но оно того стоило, - рассказывает руководитель телерадиокомпании "НТК" Александр Палазов.

Корреспондента ноги кормят. Достаточно заглянуть в редакцию стержневой программы телеканала - "Факты", чтобы убедиться в верности этих слов. В зале витает запах кофе, смешанный с приглушенным шумом голосов: один собирается на очередную съемку, второй, вернувшись с задания, срочно пишет новость, третий уточняет по телефону данные. В эту информационную кухню стекаются сюжеты, приготовленные большой командой штатных журналистов, в том числе из корпунктов в Сочи, Армавире, Новороссийске и Ейске.

Ведущая Вероника Стороженко внимательно читает тексты своего дневного выпуска. И хорошо, что есть время подготовиться - составить шпигель (анонс с яркими заголовками трех знаковых новостей), заглянуть в словарь, если сомневаешься в ударении. А порой сводку могут положить на стол прямо перед эфиром.

На телевидение Вероника пришла пять лет назад, причем за плечами был диплом юриста и недолгая стажировка в следственном комитете.

- Быстро поняла, что это не мое. И, когда раздумывала над тем, чем же действительно хочу заниматься, случайно включила новости по телевизору, и в голове мелькнуло: а почему бы не попробовать? Два с половиной года отработала корреспондентом в районной телекомпании, а затем переехала в Краснодар. Помню, в первый рабочий день мне дали задание подготовить репортаж о приазовских плавнях со словами: "Если он нам понравится, то сразу вас возьмем". Но, как назло, инфоповод оказался незначительным, а сделать надо было полноценный интересный сюжет. Дался он мне нелегко - мы ездили по лиманам на лодке, ветер сек лицо. Но в редакции материал одобрили, - рассказывает Вероника.

С ролью телеведущей она тоже быстро свыклась, но признается, что порой скучает по беспокойной жизни корреспондента, когда не знаешь, в какой момент начнется твой рабочий день, какие встречи он принесет и когда закончится.

К своему юбилею телекомпания получила настоящий подарок: впервые в редакцию привезли статуэтку Эрнста Неизвестного, присужденную на конкурсе "ТЭФИ-регион" не тем, кто работает в кадре, а тем, кто стоит за телекамерой. Жюри оценило мастерство сразу пяти операторов: Дмитрия Забелина, Влада Захарова, Юрия Дешина, Дмитрия Ланина и Ильи Ковакина. Все они работали над документальным фильмом, рассказывающим о жизни артистов Кубанского казачьего хора, "От станицы до столицы".

- Работа заняла около трех месяцев. Съемочная группа ездила вместе с артистами на гастроли, а по приезде авторам необходимо было еще "переварить" огромный пласт собранной информации, - отмечает начальник отдела авторских программ телеканала Татьяна Панасюк. - Для нас эта награда сродни "Оскару". Благодаря "ТЭФИ-регион" у нас появился шанс конкурировать с многобюджетными проектами. Кроме того, это признание искушенных экспертов, которые прекрасно знают конъюнктуру и наши возможности, их не купишь на красивую картинку. Оператор - творец в той же степени, что и автор передачи. Если журналист привезет плохую картинку - это убьет сюжет.

Еще один бронзовый "Орфей" весом восемь килограммов привезла автор и ведущая программы "Край аграрный" Татьяна Ивлева. Всего за время существования передачи вышло 102 выпуска, и в каждом рассказываются истории людей, полюбивших работу на земле. Как правильно "воспитать" пчел, чтобы они приносили вкусный мед, где на Кубани можно отведать сыр, выдержанный в красном вине, или где выращивают редких терских коней... Тем - неисчерпаемое море.

- У нас почему-то принято считать, что программа о сельском хозяйстве - это сводки с полей. Но наша задача - рассказывать о людях. Каждый фермер словно сундук с сокровищами, надо только подобрать к нему ключ. На съемках с аграриями поначалу сложно общаться, люди все взрослые и опытные, и по первым же вопросам журналиста они понимают: "свой" человек перед ними или далекий от земли горожанин, - говорит Татьяна Ивлева.

"Орфеи" значительно утяжелили копилку побед канала. Кстати, первые две статуэтки принадлежат утренней программе "Полный подъем", которая выходила в эфир в начале 2000-х. А самая титулованная дирекция "Кубань 24" - спортивная, на ее счету три бронзовых "Орфея". В 2016 году в список победителей вошла и детская программа "Все по-взрослому".

Премьеры сезона

В новом сезоне журналисты подготовили сразу несколько премьер. Цикл программ "Там, где мы есть" Николая Филаткина расскажет о кубанцах, живущих за рубежом. В передачах "Святыни Кубани" зрители вместе с автором Аллой Григоренко будут путешествовать по монастырям, познакомятся с живущими там людьми. "Битва за Кавказ" - проект Андрея Пащенко и режиссера Оксаны Бойвановой, посвященный Великой Отечественной войне, известной и неизвестной. А цикл "Истории с географией" с Денисом Соповым покажет интересные природные объекты Краснодарского края с новой стороны.