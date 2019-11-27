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27.11.2019 13:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больница идет к пациенту

Московские врачи целый месяц будут принимать крымчан
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 268(8026)
В течение месяца в Ялте и ближайших южнобережных поселках пройдут консультационные приемы выездной бригады врачей Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Прием проведут 16 узких специалистов различного профиля.

Крымчане могут получить бесплатную помощь терапевта, офтальмолога, эндокринолога, отоларинголога.

Также работают взрослые и детские хирурги, кардиолог и невролог, уролог и акушер-гинеколог. Кроме того, в бригаду врачей включены биолог консультативно-диагностической лаборатории, заведующая консультативно-диагностического центра, рентгенолог и врач ультразвукового исследования.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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Чтобы получить бесплатную консультацию узкого специалиста, ялтинцам нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис. Желательно взять результаты анализов, сделанных ранее в местной лаборатории.

В считанные дни на выездном приеме сотни местных жителей прошли маммографию и флюорографию.

- В ряде случаев по показаниям уже назначены сроки операций в Межрегиональном медицинском центре в Ялте, при необходимости врачи выдают направления на дополнительное обследование и оперативное вмешательство в ведущих клиниках Российской Федерации, - говорит Сергей Суворов.

Если человек получает направление на операцию в Москве или других городах, у него будет примерно две-три недели, чтобы подготовить документы и сдать анализы.

В ближайшем будущем Ялтинская городская больница N 1 станет федеральным лечебным учреждением, закрепленным за ФМБА. Проводимое обследование станет первым этапом работы, оно поможет выяснить, каких именно специалистов не хватает городу. В дальнейшем они получат направление на постоянную работу в Крым.

Контакты

Представители агентства будут проводить прием без выходных, с 9.00 до 17.30 часов по следующим адресам:

28.11 - 30.11 - п. Форос, ул. Космонавтов, 3, амбулатория.

01.12 - 04.12 - п. Симеиз, ул. Звездная, 2, амбулатория.

05.12 - 08.12 - г. Алупка, ул. Больничный тупик, 3, поликлиника N3.

09.12 - 11.12 - п. Кореиз, ул. Врачей Михайловых, 10, амбулатория.

12.12 - 14.12 - п. Гаспра, ул. Школьная, 21, и ул. Горького, 1, амбулатория.

15.12 - 17.12 - п. Ливадия, Севастопольское шоссе, 2, стационар ЯГБ N 1.

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