На футбольном стадионе "Фишт" в Сочи начали строить теннисные корты

На территории футбольного стадиона "Фишт" в Олимпийском парке Адлерского района Сочи началось строительство теннисных кортов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе стадиона, рабочие уже приступили к строительству двух грунтовых теннисных кортов.

- Согласно документам, также запланировано устройство системы водоотведения дождевых сточных вод, водоснабжения для ручного полива, освещения и ограждения территории кортов и установка модульного здания с раздевалками, - говорится в сообщении. - Срок проведения работ - три месяца. В настоящее время проходит первый этап - подготовка основания кортов и укладка инженерных коммуникаций.

Как считают организаторы, теннисные корты благотворно повлияют на развитие спортивной инфраструктуры как базы для подготовки спортсменов центров олимпийской и спортивной подготовки, а также будут способствовать перспективному использованию стадиона как многофункционального спортивного объекта.