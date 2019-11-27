На Кубани 95-летний ветеран 10 лет ждал выделения жилищной субсидии

Незаконным признал суд бездействие администрации Лабинского района Кубани, отказавшейся в марте 2010 года принять на учет в качестве нуждающегося в жилье Илью Федосеевича Невмыкина, участника Великой Отечественной войны из станицы Вознесенской.

Спустя почти 10 лет после этого по иску Лабинского межрайонного прокурора, поданному в интересах 95-летнего ветерана, это решение муниципальных чиновников отменили. Краевое министерство социальной защиты населения уже выделило на покупку жилья 1 миллион 685 тысяч рублей. Прокурор Андрей Кукин пришел к герою-фронтовику с извещением о поступлении денег, он также сообщил, что ситуация продолжает оставаться на контроле надзорного ведомства.

- Мы уже подобрали подходящую двухкомнатную квартиру, благоустроенную, с хорошим ремонтом, - рассказала внучка ветерана Ольга Филиппова. - Дедушке квартира понравилась. Сейчас оформляем жилье в его собственность.

По словам Ольги, субсидия для деда стала сюрпризом. Ведь все эти годы он старался не вспоминать о полученном из администрации отказе в постановке на учет.

- Он тогда очень переживал из-за этого, - вспоминает внучка. - Жил в расположенной на окраине Вознесенской старой саманной хате. Никаких удобств там не имелось, отопление печное, воду приходилось носить из колодца за 200 метров. А до расположенных в центре станицы магазина, поликлиники и аптеки нужно почти шесть километров добираться по окружной дороге. Дед не возмущался, пока не прочитал президентский указ об обеспечении всех ветеранов ВОВ жильем. Лишь после этого пошел в администрацию и написал заявление. "Хватит мне в корыте купаться и печку дровами топить, - сказал чиновникам. - Раз глава государства дал указание обеспечить фронтовиков нормальным жильем, его и мне должны предоставить".

Но не тут-то было. Местные чиновники тогда отказались поставить Невмыкина на учет "в связи с наличием в его собственности жилого дома, состоящего из двух комнат, площадью 25,2 квадратного метра". То есть той самой саманной хаты без удобств. Ветеран был ошарашен полученным отказом. К этому времени он похоронил жену, единственного сына, остался один в старенькой хатенке, однако переезжать к внучке упорно отказывался.

- Пришлось долго его уговаривать, - рассказывает Ольга. - Согласился, лишь опасаясь, что из его дома на отшибе станицы могут ордена украсть.

Фронтовые награды ветеран хранит как зеницу ока и очень ими гордится. Участник боев на Малой земле и Таманском полуострове, Илья Федосеевич в составе пехоты дошел до Берлина. Протянувшийся на тысячу огненных верст его солдатский путь отмечен орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги", "За взятие Берлина", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией". Рассказывает, что бои были страшные.

- Особенно жарко оказалось в Берлине, - вспоминает ветеран. - Без противогазов там уже нельзя было находиться: пороховые газы не давали дышать. Пять часов наши войска артподготовку вели. Кругом дым, пыль, вой снарядов. Где лес был, одни пеньки остались. Уже разглядывали Бранденбургские ворота впереди, но до них не дошли - 2 мая 1945 года наш полк получил приказ идти на Прагу, где воевали до 11 мая.

Так что около Рейхстага Илья Федосеевич не побывал, а то бы тоже расписался на его стенах. О нашей Победе узнал по радио в Праге. Говорит, что это был один из самых счастливых дней в его жизни. Домой из Чехословакии возвращался пешком.

После окончания войны остался служить в армии, поэтому в родную станицу вернулся только в 1956 году. Свыше 20 лет Илья Федосеевич проработал заведующим хозяйством Вознесенского сырзавода. По словам земляков, свои обязанности исполнял, как на фронте, добросовестно и честно, за что награжден медалью "Ветеран труда".

- Я всегда гордилась своим дедом и детей на его примере воспитала, - говорит Ольга. - Мы их потеснили, когда забрали его к себе, выделив для дедушки одну из трех комнат, постарались максимально окружить заботой и вниманием. А свою старую хату он оставил соседям: покупателей на нее просто не нашлось.

После того как о бесквартирном защитнике Малой земли узнал депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин, он обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа ветерану. Проверка подтвердила нарушения в действиях кубанских чиновников, на тот момент давно оставивших свои посты. Благо нынешний глава Лабинского района Игорь Чагаев постарался максимально быстро исправить допущенную предшественниками ошибку. А прокурор Андрей Кукин сейчас проверяет жилищные условия всех живущих в районе ветеранов.

- В живых осталось 27 фронтовиков, в годы войны принимавших участие в боевых действиях. Я лично объехал всех, посмотрел, как они живут, а также выяснил, обращался ли кто-то в администрацию по поводу улучшения жилищных условий. Все ветераны должны быть обеспечены благоустроенными квартирами - это лишь толика того, что мы должны сделать для них.

Что касается героя-фронтовика Ильи Невмыкина, то прокурор Андрей Кукин принес ему извинения за чиновничью волокиту.

Федеральные приоритеты

7 мая 2008 года президент России подписал указ об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны, согласно которому право на квартиры есть и у членов семей погибших фронтовиков. Деньги на исполнение указа регионам предоставляет федеральный бюджет. Распределяют их в порядке живой очереди: кто раньше подтвердил нуждаемость в органах соцзащиты, тот раньше и получит жилье или выплату. С 2008 по 2018 год в крае предоставили дома и квартиры 5852 ветеранам, помощь оказали на 6,5 миллиарда рублей.

"На 1 января 2019 года на учете в качестве нуждающихся в жилье состояли 110 ветеранов Великой Отечественной войны, - рассказали в краевом министерстве труда и социального развития. - Из них 82 подтвердили право на эту меру социальной поддержки. Федеральный бюджет в нынешнем году выделил на квартиры для ветеранов 104,7 миллиона рублей. Эти средства - с учетом средней рыночной стоимости одного квадратного метра (41 381 рубль) и размера единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (1,49 миллиона) - позволят обеспечить жильем 70 ветеранов".

Краевая помощь

В следующем году на Кубани появится новая мера соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны - единовременная выплата на улучшение жилищных условий. На эти цели в общей сложности из региональной казны выделяется около 450 миллионов рублей. Все существующие льготы при этом сохраняются. Среди них - 50-процентная компенсация расходов на оплату ЖКХ, на нее в бюджете предусмотрено 57,5 миллиона рублей. Кроме того, региональная казна компенсирует взносы на капремонт, ремонт и техобслуживание автомобилей инвалидов войны. Еще одна краевая мера поддержки - льготный проезд в общественном транспорте для ветеранов войны. На эти цели в бюджете предусмотрели 1,2 миллиона рублей.

Помогли погорельцу

93-летний фронтовик Василий Горобец из Туапсинского района жил вместе с сыном в стареньком одноэтажном доме. В прошлом году здание сильно пострадало от наводнения, а в сентябре нынешнего пришла еще одна беда: дом, в котором ветеран когда-то родился и вырос, сгорел дотла. Чудом фронтовику удалось спастись, но его боевые награды огонь не пощадил - все расплавились.

Погорельцев приютили соседи, а в социальных сетях был брошен клич о помощи. В числе первых откликнулись сотрудники следственного отдела по Туапсинскому району. Они привезли пенсионеру продукты, лекарства и предметы первой необходимости, а затем сообщили о случившемся в местную администрацию. Правоохранители объяснили чиновникам, что по закону лишившегося единственного жилья участника Великой Отечественной войны надо незамедлительно обеспечить новым домом. Оформление всех необходимых документов следователи взяли на себя, после чего администрация приобрела ветерану жилье. Сейчас его дети занимаются обустройством и приобретением мебели.