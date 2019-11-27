На Кубани ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

На Кубани полиция пресекла крупный канал поставки и изготовления наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На окраине Краснодара двое местных жителей 29 и 36 лет организовали лабораторию по выпуску психотропных веществ, в том числе сильнодействующего синтетического наркотика мефедрона. Лаборатория расположилась в обычном гараже, но распространяла свою "продукцию" по всему югу России.

- Полицейские задержали злоумышленников при сбыте жителю Ростовской области 800 граммов синтетического наркотика для дальнейшего распространения в Ростове-на-Дону, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После этого правоохранителям удалось выйти на саму подпольную лабораторию. В ней было найдено и изъято около двух килограммов мефедрона, что составляет более 10 тысяч разовых доз, а также оборудование для производства психотропных веществ. Установлено, что наркотики обвиняемые сбывали через интернет-магазин с помощью создания тайниковых закладок на территории ЮФО.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство и сбыт наркотических средств", а сами они на время расследования по решению суда заключены под стражу.

Сейчас материалы этого уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.