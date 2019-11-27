Сенатор от Крыма сочла популизмом претензии Украины на Азовское море

Вместо популистских заявлений относительно статуса Азовского моря Украине стоило бы сосредоточиться на выполнении минских соглашений и разведении сил на востоке страны.

Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

- Бывшие республики Советского Союза и присоединившаяся к ним Швеция занимаются бесперспективным политическим популизмом, создавая негативное информационное напряжение в зоне Азовского моря, - отметила Ольга Ковитиди, комментируя недавнее заявление внешнеполитических ведомств четырех стран с требованием к России соблюдать статус Азовского моря.

Сенатор отметила, что Россия строго придерживается и международных норм относительно статуса Керченского пролива, а также Азовского моря и двусторонних договоренностей Москвы и Киева. Украинским политикам следует сконцентрироваться на выполнении минских соглашений и добиться реального прекращения огня на Донбассе вместо создания нового очага напряженности в морской акватории двух стран, подчеркнула Ковитиди.

Ранее главы МИД четырех стран, включая Украину сделали совместное заявление, потребовав от России обеспечить Украине беспрепятственный доступ к своим портам в Азовском море и свободу навигации. Главы внешнеполитических ведомств, подписавшие заявление потребовали уважать суверенитет Украины.

Помимо официального Киева, к заявлению присоединились Эстония, Литва и Швеция.

Россия и Украины ратифицировали статус Азовского моря и Керченского пролива в 2004 году, подписав соответствующий двусторонний договор. В соответствии с документом, акватория Азовского моря является внутренними водами двух стран. Такой статус исключает заход в эти воды иностранных военных кораблей без согласия двух государств.