Чемпионом мира по древнему виду спорта - борьбе на поясах - в весовой категории до 100 килограммов стал 23-летний студент Калмыцкого госуниверситета Санджи Каруев.

Масштабное состязание, в котором участвовали более 200 борцов из 41 страны, прошло в Казани. По словам победителя, добиться золотой медали оказалось очень непросто. Самым сложным был первый поединок. В нем Санджи пришлось помериться силами с представителем Татарстана Булатом Мусиным, которому он ранее проиграл на чемпионате России с разгромным счетом 6:0.

- Так получилось, что на чемпионате мира мы вновь встретились в первой же схватке. После предыдущего поражения мне нужно было вдвое больше настраиваться, заряжаться на победу и тщательно выстраивать план поединка. К тому же противник оказался местным. Большая часть зала в Казани активно поддерживала его, и бороться было еще сложнее, - рассказывает Санджи Каруев.

Но в итоге представитель Калмыкии все же сумел одолеть соперника со счетом 6:4. В последующих поединках Санджи победил борцов из Эстонии и Молдавии.

Кстати, в Калмыкии к борьбе на поясах сформировалось особенное отношение. Этот древний вид спорта считается национальным у многих кочевых народов. Более того, уже в ойратско-калмыцком эпосе "Джангр" описываются некоторые приемы борьбы на поясах.

- Таким образом мерились силой наши отцы и деды, и эта борьба у нас, калмыков, в крови. Возможно, поэтому мне удалось победить на чемпионате, - говорит Санджи Каруев.