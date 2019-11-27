Суд рассекретил цену высокоточной ракеты Х-29

Крымский гарнизонный военный суд вынес решение по делу об уничтожении двух авиационных ракет Х-29 и другого оборудования на аэродроме Саки.

Инцидент произошел 1 октября 2017 года. В этот день военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову предстояло протестировать Х-29 в аэродромном ангаре. В нарушение правил безопасности при обращении с оружием и проведении работ, перед включением измерительного комплекса "Ока" военные не проверили предохранители боеприпаса. В результате сработал твердотопливный двигатель ракеты, она повредила другую Х-29, уничтожила "Оку" и снесла двери ангара.

Согласно иску Минобороны, в результате инцидента были уничтожены обе ракеты стоимостью 18459963 рубля каждая, коллиматорное защитное устройство, чья цена с учетом износа составила 2797597,5 рубля, и другое оборудование. Общая сумма иска МО - 40630255 рублей 11 копеек. Отметим, что ранее стоимость Х-29 не публиковалась в открытых источниках.

Суд учел, что военное имущество было уничтожено но неосторожности, ответчики частично компенсировали ущерб (выплатили по три тысячи рублей), а у Николая Зверева четверо малолетних детей, и снизил сумму иска, постановив взыскать со Зверева 15 миллионов рублей, а с Чебанова - 16 миллионов. Им также предстоит оплатить судебную пошлину в размере 60 тысяч рублей с каждого.

Х-29 - высокоточная авиационная ракета малого радиуса действия коасса "воздух-поверхность". Предназначена для уничтожения укрепленных целей: железобетонных бункеров, мостов, взлетно-посадочных полос, кораблей водоизмещением до 10 тысяч тонн и подводных лодок в надводном положении.

В зависимости от модификации Х-29 наводится или на отметку лазерного целеуказателя, или по сигналам видеокамеры в носу ракеты. Последний способ реализует принцип "выстрелил-забыл" - самолет-носитель может покинуть зону огня сразу после пуска. Вероятное отклонение ракеты от цели составляет два метра, что позволяет поражать отдельные окна и амбразуры.