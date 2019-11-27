Ученые Крыма будут бороться с вредителями кофейных деревьев в Уганде

Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Российского химико-технологического университета реализуют проект по борьбе с насекомыми-вредителями сельскохозяйственных культур в Уганде.

Уничтожать ложнощитовок наносящих ущерб плантациям кофе будут при помощи контактных ДНК-инсектицидов на основе антисмысловых олигонуклеотидов. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе КФУ.

Два российских вуза выиграли конкурс Министерства науки и высшего образования РФ и получили финансирование в размере 30 миллионов рублей от двух государств - России и Уганды. В рамках проекта специалистам-генетикам предстоит создать ДНК-инсектицид, который будет локально воздействовать только на определенный вид насекомых не наносы ущерб человеку и другим биологическим видам.

- В Уганде, чья экономика сильно зависит от сельского хозяйства, в частности производства кофе, есть два вида ложнощитовок, с которыми мы и будем бороться, - рассказал научный руководитель проекта и создатель ДНК-инсектицидов, доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ Владимир Оберемок. - Мы сконструируем инсектициды "in silico", то есть с помощью компьютерного моделирования и биоинформатических инструментов, произведем синтез ДНК-инсектицидов и их очистку. Для тестирования в Уганду мы предоставим два ДНК-инсектицида, действие которых будет направлено отдельно на каждый вид ложнощитовки, и еще один препарат, который позволит убивать сразу два вида вредителей.

Новейшие препараты, разрабатываются индивидуально для каждого вида вредителей, меняя лишь комбинацию азотистых оснований во фрагменте. Кроме того, ДНК-инсектициды позволяют преодолевать устойчивость вредителей к тем или иным видам химических препаратов для борьбы с вредителями.

- В геноме, как человека, так и насекомых есть консервативные участки генов, которые практически не меняются с ходом эволюции, - рассказал ученый. - Для блокировки экспрессии целевых генов мы подберем фрагменты именно под последовательности, которые являются суперконсервативными, поэтому операционный срок действия наших препаратов будет не три - пять лет, как для большинства химических инсектицидов, а, например, 100 лет.

Напомним, 23-24 октября 2019 года в Сочи проходил масштабный международный форум Россия - Африка с участием 54 стран черного континента. В рамках форума подписаны 92 соглашения, контракта, меморандума о взаимопонимании. Общая сумма подписанных документов, информация о которых не является коммерческой тайной, составляет 1,004 триллиона рублей.

Справка "РГ"

Плодородные вулканические почвы и обилие дождей позволяют собирать в Уганде по два урожая кофе в год. С 1990-х годов кофейная отрасль Уганды полностью находится в руках частного бизнеса. Почти всю продукцию производят на небольших фермерских хозяйствах. Однако кофейным экспортом управляет государственный институт Uganda Coffee Development Authority. В период с 1996 по 2000 год кофе приносил в государственную казну этой африканской страны более 60 процентов всего дохода от экспорта, каждый пятый человек в государстве, так или иначе связан с работой на кофейных плантациях.