В Астраханской области - пик миграции птиц: в день слетается до полутора миллионов особей. Стаи пернатых можно встретить даже в центре города. Птицы летят из Западной Сибири, Северного Казахстана и Восточной Европы. Некоторые остаются зимовать в дельте Волги, а остальные, пополнив запасы энергии, продолжают путь в Азию и Африку.

На Варвациевском канале уже третий день резвятся полтысячи чаек, жители близлежащих домов подкармливают их хлебом. Но большинство пернатых останавливаются вдали от городского шума, в государственном биосферном заповеднике. В авандельте Волги на обширном мелководье с множеством островов разместились краснокнижные лебеди-кликуны. В дельту также прилетели кряквы, разные виды уток, серые гуси, кудрявые пеликаны.

- Число птиц, которые останутся на зимовку, зависит от погодных условий, - рассказал замдиректора заповедника Кирилл Литвинов. - Если зима на дельтовом взморье мягкая, то остаются участки акватории, не покрытые льдом, и у птиц есть доступ к корму.

Кроме водоплавающих в астраханскую дельту летят черные дрозды, полевые жаворонки, сойки, кедровки, щеглы, чижи, зяблики, вьюрки и ястребы-зимняки.

Есть птицы, которые попадают в дельту Волги очень редко, а то и единожды. Их называют залетными. Орнитологам встречались черный и белый аист, фламинго, орел-карлик, беркут, белая сова. Климатические или кормовые условия дельты Волги не всегда подходят этим птицам. Чаще всего они оказываются в астраханской дельте, сбившись с маршрута.