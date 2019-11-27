В Госдуме оценили согласие Apple отображать Крым как часть РФ

Компания Apple продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке. Так глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал решение компании выполнить требования по отображению Крыма как части территории Российской Федерации.

Ранее глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

"Можно лишь приветствовать решение Apple привести в соответствии состояние своих картографических сервисов требованиям законодательства Российской Федерации", - заявил Левин.

Он отметил, что взаимопонимание было достигнуто без применения административных процедур в режиме открытого диалога между парламентом и представителями компании.

Между тем переговоры по данной теме с представителями компании в Госдуме длились с мая текущего года. Apple неоднократно просила продлить им срок на внесение изменений. Госдума же четко стояла на позиции, что обозначение Крыма как территории Украины, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением.

Компания пошла навстречу не сразу. Сначала она просто сняла упоминание Украины, но не обозначила РФ как страну, к которой относится крымский регион. Затем исправили ошибку в картах, далее очередь дошла до приложения "Погода".