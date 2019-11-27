Новости

Под Астраханью автобус врезался в электричку, пострадали девять человек 09:16
На Кубани четыре человека сгорели из-за печки-"буржуйки" 09:14
Boeing лишили права выдавать сертификаты на авиалайнеры 737 MAX в США 09:01
В Крыму двое детей погибли от отравления неизвестным веществом 09:00
Видео: Санта-Барбара оказалась в огне 08:53
Автомобильный бренд Lifan может уйти в историю 08:32
Онколог рассказал, какое состояние предупреждает о раке поджелудочной 08:20
Заявленный объем инвестиций в Дальний Восток составил 4 трлн рублей 08:18
В Магаданский суд направлено уголовное дело об убийстве ребенка 07:21
В Приморье разработали материал для поиска взрывчатки 07:19
Турция не стала принимать план НАТО по "защите" от России 07:15
Двух пьяных авиадебоширов сняли с рейса в Хабаровске 07:11
На Камчатке лжепрокурор попытался выманить деньги у педагогов 07:02
Помпео пообещал Ирану новые санкции за нарушение прав человека 06:58
Рыбнадзор Японии решил разместить вооруженных сотрудников на своих судах 06:54
Пушков ответил на призыв четырех стран к РФ уважать суверенитет Украины 06:41
Двое российских детей госпитализированы после ДТП в Доминикане 06:27
Владивосток официально стал столицей Приморского края 06:20
Российские военные летчики начали патрулировать новые районы в Сирии 06:15
В Приморье завели административное дело из-за ученика, чистившего снег 06:15
Магаданец добыл трех краснокнижных кречетов 06:04
Трамп: Импичмент приведет меня к победе на выборах 05:22
Почти 2 тысячи человек мобилизованы для борьбы с пожарами в Австралии 05:15
Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США 04:55
Штаб Трампа раскритиковал Google за ужесточение правил политрекламы 04:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
27.11.2019 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму двое детей погибли от отравления неизвестным веществом

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Следственные органы СК России по Республике Крым и Севастополю приступили к установлению обстоятельств смерти двух детей в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю.

Соответствующая проверка проводится в рамках уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статья 109 УК РФ).

В Крыму старшеклассник умер во время урока

- Следственным отделом по Железнодорожному району города Симферополя предварительно установлено, что жительница Железнодорожного района вызвала бригаду медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих троих детей, - рассказали в ведомстве. - На момент прибытия скорой помощи 10-месячный мальчик скончался, еще двоих детей - восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика - в срочном порядке доставили в больницу, где девочка скончалась. Ее брат и мать детей в настоящее время находятся больнице.

Вместе со специалистами следователи и криминалисты проверили газовое и вентиляционное оборудование в квартире, где находились дети, а также, дополнительно осмотрев ее, провели следственный эксперимент. В результате они не выявили ни утечек бытового газа, ни источника угарного, равно как и неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новоси
Дело о смерти девочки в "Артеке" передано в центральный аппарат СК

- Сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели, - уточнили в пресс-службе. - Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетная из которых - отравление веществом неясной этиологии. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти.

В ведомстве отметили, что расследование дела контролирует руководство регионального СК.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Двое российских детей госпитализированы после ДТП в Доминикане
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Комплекс "Авангард" встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года
Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным