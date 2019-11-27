В Крыму двое детей погибли от отравления неизвестным веществом

Следственные органы СК России по Республике Крым и Севастополю приступили к установлению обстоятельств смерти двух детей в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю.

Соответствующая проверка проводится в рамках уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статья 109 УК РФ).

- Следственным отделом по Железнодорожному району города Симферополя предварительно установлено, что жительница Железнодорожного района вызвала бригаду медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих троих детей, - рассказали в ведомстве. - На момент прибытия скорой помощи 10-месячный мальчик скончался, еще двоих детей - восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика - в срочном порядке доставили в больницу, где девочка скончалась. Ее брат и мать детей в настоящее время находятся больнице.

Вместе со специалистами следователи и криминалисты проверили газовое и вентиляционное оборудование в квартире, где находились дети, а также, дополнительно осмотрев ее, провели следственный эксперимент. В результате они не выявили ни утечек бытового газа, ни источника угарного, равно как и неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции.

- Сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели, - уточнили в пресс-службе. - Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетная из которых - отравление веществом неясной этиологии. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти.

В ведомстве отметили, что расследование дела контролирует руководство регионального СК.