В Крыму назвали прорывом решение Apple отображать полуостров частью РФ

Решение Apple исполнить российское законодательство и отметить в сервисах и приложениях Крым территорией РФ можно считать прорывом, заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

Ранее глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple Дарьей Ермолиной сообщил, что Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем исправила ошибку в приложении "Погода". Таким образом, Apple выполнила свои обязательства и привела программы в соответствие с требованиями Конституции РФ и федеральных законов.

- Это информационный и технологический прорыв Республики Крым, - цитирует Зырянова РИА Новости.

Чиновник рассказал, что сегодня лично убедился в том, что в приложениях "карты" и "погода", работающих на мобильных устройствах Apple, были внесены изменения и отмечена граница Крыма с Украиной.

- Убрали принадлежность полуострова Украине. Нас это только радует, - отметил Зырянов.

Министр отметил, что санкции не мешают полуострову развиваться.