В Севастополе придумали, как бороться со свалками строительного мусора

Теперь любой подрядчик или застройщик, приступая к строительству, обязан получить разрешение на вывоз мусора со стройплощадки. К решительным мерам чиновников вынудили нелегальные мусорщики, которые буквально похоронили окрестности Севастополя под строительными отходами. А для тех, кто пойдет против правил, уже заработала штрафстоянка.

"РГ" писала о проблеме в статье "Лес в завалах" в номере от 9.10.2019. В городе развернулись массовые стройки, ремонт дорог и коммуникаций, а строительный мусор вместо того, чтобы сдавать на переработку, самосвалами сгружают в лес, на пустыри, в балки. Осенью подрядчики приступили к ремонту тротуаров сразу на нескольких улицах в спальных районах. Как результат - кучи ломаного асфальта, разбитого бордюра и плитки образовались в ближайших лесочках.

Недавно Севприроднадзор зафиксировал массовые свалки вдоль Монастырского шоссе, ведущего к мысу Фиолент. Возбудил административное расследование по факту сброса строительного мусора возле Свято-Георгиевского монастыря. Менее чем за месяц экологическая инспекция привлекла к административной ответственности 33 нелегальных мусорщика. Однако наказания их не пугают - в большинстве случаев они отделываются штрафом в две тысячи рублей как частные лица, получая за вывоз мусора в шесть раз больше.

Общественники и городские власти обсуждали разные способы воздействия. В частности, предлагалось принять местный закон, в несколько раз повысить штрафы. Но и сейчас КоАП РФ предусматривает серьезное наказание за складирование отходов. Штраф для организаций составляет 300-400 тысяч рублей. Плюс к этому - экологический ущерб, который может достигать нескольких миллионов. Вопрос в том, как вычислить фирму, которая произвела мусор.

Для этого и придумали выдавать разрешения. Приступая к строительным работам, организация обязана предоставить в департамент городского хозяйства договор на вывоз и утилизацию отходов, заключенный с лицензированной фирмой. Объем мусора или снятого грунта при этом надо будет подтвердить сметой.

Согласно реестру Росприроднадзора, лицензию на сбор и транспортировку отходов IV класса опасности, к которым относится бытовой и строительный мусор, в Севастополе имеют около 30 компаний, а на утилизацию - лишь шесть.

Когда останавливают самосвал со строительным мусором, первым делом проверяют лицензию на перевозку. Но этого недостаточно, где гарантия, что он не оставит свой груз в лесу?

- Каждый водитель машины, перевозящей строительный мусор, должен иметь разрешение на транспортировку и утилизацию, - объясняет вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров. - Строительная компания заключает договор на перевозку и приемку мусора, получает у нас разрешение и передает его водителю. Затем, если наряд ГИБДД остановит грузовик с мусором, а у водителя не будет разрешения, он автоматически становится нарушителем. В УМВД по Севастополю считают, что это действенная мера.

С прошлой недели в городе заработала штрафстоянка для грузовиков, водители которых нарушили правила обращения с отходами. Базаров сообщил корреспонденту "РГ", что площадка охраняется и находится в ведении Севприроднадзора.

- Машина является, по сути, уликой, доказывающей совершение административного правонарушения, - объяснил вице-губернатор. - Она будет храниться на стоянке, пока ведется расследование.

На первом этапе новое правило будет действовать только для юридических лиц. Когда выдачу разрешений наладят, его распространят и на частников - тех, кто возводит индивидуальные жилые дома, делает ремонт в квартирах. Им тоже придется подписывать договор на утилизацию мусора.

- Начнем работу с 44 разрешений на строительство, которые уже выданы, - говорит директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. - Некоторые подрядчики уже предоставляют нам сведения об объемах мусора. По информации от застройщиков и подрядчиков будем связываться с Росприроднадзором и проверять лицензии. Такая система контроля не позволит в дальнейшем устраивать свалки. По крайней мере, значительно сократит их количество.

Кроме этого, от перевозчиков потребуют установить на самосвалы систему ГЛОНАСС, чтобы отслеживать их передвижения. .