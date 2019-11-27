Районное управление Пенсионного фонда отказалось выдать 90-летнему жителю Волгограда денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма установлена указом президента в апреле: теперь ее должны ежегодно выдавать ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

Доводы чиновников Пенсионного фонда были такие: заявитель не является участником Великой Отечественной. Да, это так, но ему довелось повоевать с февраля по апрель 1951 года, ликвидируя пособников фашистов в республиках СССР.

- Федеральным законом "О ветеранах" определены правовые гарантии социальной защиты: к участникам Великой Отечественной войны, наряду с иными категориями граждан, отнесены также лица, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года, - отметила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Юридические нормы четко приравнивают борцов с коллаборационистами к ветеранам войны. Даже в самом тексте указа сделана ссылка на соответствующий пункт в федеральном законе. В интересах гражданина прокуратура подала в суд иск о возложении обязанности на управление ПФР предоставить волгоградцу соответствующую выплату. И суд встал на сторону ветерана. Однако решение в законную силу еще не вступило, так как ответчик пытается обжаловать вердикт.

Добавим, что президентский указ обязывает перечислять такие суммы гражданам РФ, проживающим не только в нашей стране, но и в Латвии, Литве и Эстонии.

В региональной прокуратуре "РГ" сообщили, что подобных случаев у них ранее не было.