В конце ноября - начале декабря уже можно будет собирать урожай лимонов, мандаринов, апельсинов, грейпфрутов. В это время к Юдиным практически ежедневно будут наведываться гости. Каждому хочется угоститься местными, не привозными цитрусовыми, разительно отличающимися от магазинных. Запах другой, вкус тоже. Кроме того, у привозных кожура толстая и жесткая, а у юдинских - нежная.

Хозяйка ароматного великолепия уже и не помнит, когда южные фрукты, совсем не типичные для наших широт, заменили в ее саду огурцы, помидоры, перец, капусту, морковь и другие овощи. Гости вытеснили законных хозяев.

Однажды она случайно приобрела на выставке лимонное деревце. Высадила, поместила под пленку, чтобы донские морозы не нанесли вред южному прихотливому растению. И дерево неожиданно наградило хозяйку неплохим урожаем. С тех пор прошло больше 20 лет. Сейчас на участке Ольги 15 деревьев, в их числе апельсины, мандарины, лимоны, лайм, цитроны, грейпфруты, тангоры, пандерозы и так далее. Всего цитрусовых 78 сортов, на каждом дереве привито по нескольку видов.

- Растить цитрусовые непросто, - говорит Ольга. - Но я люблю сложные задачи. Удобрения использую экологически чистые: перебродившую траву, золу и суперфосфат. Необходимое условие комфорта моих питомцев - постоянная температура. Она легко регулируется с помощью садового котла.

Настоящий бич для цитрусовых - вредители, паутинный клещ, тля, слизни и другая дрянь. Бороться с ними помогает вода: Ольга просто смывает паразитов с веток. Еще использует травяные настои.

Муж Валентин Владимирович лишь с удивлением наблюдал, как жена втыкает палку в землю, а из нее вырастает дерево. Возможно, сказываются гены: Ольгина бабушка Марфа была известна в Красном Сулине как лучшая в округе цветочница и овощевод. На ее участке произрастало 52 сорта одних только пионов. Некоторые питомцы приехали в сад Ольги из Туниса, Турции, Греции. Другие - бывшие жители Приморья, Нижнего Новгорода, где живет знаменитый на всю Россию цитрусовод.

Она могла бы выращивать цитрусы в больших объемах на продажу. Но не хочет. Считает, что там, где начинается бизнес, кончается удовольствие от процесса. Душа будет болеть не за то, как добавить к цитрусовой коллекции новый сорт или привезти из путешествия удачный саженец, а за то, как сбыть урожай. Поэтому хобби Ольги за долгие годы так и не стало способом зарабатывать деньги.

Зато Ольга с помощью своего сада может лечить. Дело в том, что цитрусовые выделяют фитонциды - летучие, биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий и вирусов. Поэтому Ольга берет мужа, двойняшек Алису и Савву и ведет их в апельсиново-мандариново-лимонный сад на фитонцидные процедуры. И после них Юдины практически не болеют.