По мнению южноуральских предпринимателей, расширению присутствия бизнеса в сфере социальных услуг может поспособствовать государственно-частное партнерство. К примеру, такой их вид, как медицинский туризм, пока развивается не слишком активно, тогда как в стране поставлена цель к 2024 году увеличить экспорт услуг здравоохранения в четыре раза - до миллиона долларов в год. Что для этого должны сделать бизнес и власти Челябинской области, выяснял корреспондент "РГ".

В Екатеринбурге тоже немало иногородних пациентов. После процедур они могли бы не скучать в больнице, а осмотреть достопримечательности. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Лучше вы к нам

На Южном Урале первыми привлекать пациентов "со стороны" начали стоматологи, потом рыночные ниши стали занимать офтальмологи, травматологи, другие узкие специалисты. Появились и многопрофильные центры, принимающие приезжих. Это даже вызвало разговоры о том, что, мол, чужаки создадут очередь, а медицинских мощностей и для своих не хватает… Такие опасения лишены оснований, считает вице-президент челябинского отделения "Опоры России" кандидат медицинских наук Алексей Ларин. Да, отмечает он, в регионе есть проблемы с первичным звеном, их надо решать. Но в области специализированной помощи существует резерв - нарастить ее объемы в несколько раз можно довольно быстро.

Председатель комитета по туризму челябинского отделения "Опоры" Дмитрий Довбня отмечает: следует различать медицинский экспорт и туризм. Первый завязан исключительно на по-требление медуслуг: приехали жители других регионов или стран, получили помощь, уехали обратно. Спектр услуг второго шире. Скажем, есть процедуры, например ЭКО, которые требуют, чтобы пациент какое-то время жил недалеко от клиники. Ожидание он "компенсирует" знакомством с городом, его достопримечательностями.

Еще более активны в этом плане пациенты санаториев. Районы Сочи, Кавминвод давно демонстрируют, насколько выгодным для территории может быть приезд людей, цель которых - поправить здоровье. Этот опыт стоит использовать и на Южном Урале, который когда-то был здравницей всего промышленного Урала: на местные озера ехали из Екатеринбурга, Тюмени, Перми, северных регионов те, кому противопоказана резкая смена климата. Задача бизнеса - расширить спектр чисто туристических услуг для таких гостей.

Когда южноуральцы едут лечиться в другие регионы, это тоже медицинский туризм, но при этом Челябинская область теряет сумму, близкую к миллиарду рублей

Представители власти смотрят на ситуацию несколько под другим углом. Ирина Гехт, первый вице-губернатор, курирующий социальные вопросы, обращает внимание на то, что наряду с экспортом медуслуг есть и импорт. Когда южноуральцы едут лечиться в другие регионы, это тоже медицинский туризм, но при этом Челябинская область теряет сумму, близкую к миллиарду рублей. Поэтому заинтересована в привлечении из других регионов потребителей услуг, для оказания которых имеет необходимые компетенции.

Врачи - золотые руки

Речь, в частности, о трансплантологии, детской нейрохирургии, ряде других направлений, где челябинские врачи работают на уровне европейских стандартов. Алексей Ларин перечисляет: высокотехнологическую помощь частные клиники региона способны оказывать в области онкологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, акушерства и гинекологии…

А что привлекает иностранных пациентов? В некоторых государствах, отмечает Дмитрий Довбня, в силу традиционной специфики или политики, направленной на ограничение рождаемости, ряд медицинских услуг попал под запрет. В Китае это экстракорпоральное оплодотворение, в арабских странах - лечение с помощью лазера. Жителей Поднебесной интересуют также стоматологические услуги - здесь они дешевле, чем на их родине.

Среди клиентов частной медицины немало бывших соотечественников, уехавших в Германию, Израиль, разбросанных по свету. Они нередко гостят у родственников, а цена и качество медуслуг побуждают их обращаться за помощью в челябинские клиники: в развитых странах аналогичное лечение для семейного бюджета гораздо обременительнее.

Частые гости в медучреждениях региона и жители Казахстана. Более того, именно они формируют основной поток из ближнего зарубежья. Директор и главврач частного медицинского центра Елена Коляда сообщила: 95 процентов всех международных обращений в ее учреждение приходится именно на жителей соседней республики. Среди наиболее востребованных ими услуг - ЭКО, хирургическое лечение, поликлиническое обследование, консультации педиатра. Многие, как, впрочем, и во всем мире, озабочены профилактикой - для таких туристов разработаны комплексные программы обследования.

К сожалению, статистики в сфере медицинского туризма в регионе пока нет. Каждое учреждение считает свои цифры, например, для клиники Елены Коляда этот рынок ежегодно прирастает на 10-15 процентов. Координатор международных стажировок Уральского общества специалистов эстетической медицины Ирина Кузнецова говорит, что все зависит от профиля медучреждения - у некоторых рост достигает 25-32 процентов. Подстегнуть развитие экспорта способно создание уникального продукта, которого нет на других территориях. Для фирмы, которую возглавляет Ирина, таковым стал международный проект, в котором участвуют итальянские хирурги, приглашенные в Россию: они оказывают здесь высокотехнологическую помощь пациентам, в том числе с тяжелыми посттравматическими последствиями.

Поделить обязанности

Понятно, что цель развития медицинского туризма, как и любых других услуг, - дополнительные финансовые поступления в бюджеты клиник, города, региона. Ведь россияне из других регионов "привозят" с собой финансирование по линии обязательного медицинского страхования, иностранцы - "живые" деньги. При этом даже в государственные медучреждения поступление внебюджетных средств может увеличиться многократно.

Впрочем, представители "Опоры России" считают, что базовыми для развития экспортного направления должны быть частные клиники, поскольку главная функция государственного здравоохранения - социальная. Но государственно-частное партнерство явно пойдет отрасли на пользу, особенно когда речь идет о создании инфраструктуры, приобретении дорогостоящей аппаратуры.

- Современный мир вообще движется в сторону каршеринга: когда пользуешься, но не владеешь. Этот принцип способен открыть второе дыхание медицинскому предпринимательству, за которым остаются маркетинг продукта, его продвижение, - рассуждает Дмитрий Довбня.

- Нам бы хотелось, чтобы бизнес дополнял ту систему, которая уже существует, - развивает мысль Ирина Гехт, - может быть, предлагая помощь, которую пока так профессионально не оказывает государство, как это делает социально ориентированная некоммерческая организация, занимаясь, к примеру, реабилитацией детей с аутизмом.

Предпринимателей, оказывающих такие услуги, чиновники готовы включать в государственные программы поддержки: снижать для них налоги, предоставлять субсидии, открывать доступ к системе ОМС. И подобные примеры в регионе уже есть, один из них - магнитогорская фирма, осуществляющая раннюю диагностику онкологических заболеваний. Но, прежде чем распространять опыт, власти хотят понять, сколько в регионе социальных предпринимателей, в каких сферах они работают, насколько эффективно.

Следующий этап - создание саморегулируемой организации, объединяющей социальный бизнес, либо государственной структуры под эгидой областного правительства. На такой уровень развития уже вышли российские столицы: в Санкт-Петербурге агентство медицинского туризма создано при региональном минздраве, в Москве существует как частная инициатива, но тоже работает эффективно.

Расширение экспорта медицинских услуг потребует и другого взаимодействия. С одной стороны, понадобятся новые гостиницы, хостелы, где пациенты смогут остановиться, новые турпродукты, и это непаханое поле для бизнеса. С другой - придется решать вопросы логистики, развития инфраструктуры. Так что без сотрудничества с властями никак не обойтись.

Справка РГ

Согласно индексу медицинского туризма (MTI), к 2025 году оборот этого рынка в мире превысит три триллиона долларов. Ежегодный прирост оценивается минимум в 25 процентов. Среди наиболее популярных стран у туристов, отправляющихся за медицинской помощью,- Канада, Великобритания, Израиль, Италия, Германия, Франция, Южная Корея, Сингапур, Индия. Россия пока не входит в число лидеров подобных рейтингов, но эксперты уверены, что потенциал у нее большой.