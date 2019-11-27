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27.11.2019 19:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Закупят на сессии

На Урал приехали байеры из Казахстана
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 269(8027)
В Екатеринбурге впервые прошла закупочная сессия с Казахстаном: делегация байеров из этой страны прибыла в Свердловскую область, чтобы познакомиться с местными производителями и заключить с ними договоры на поставку товаров. Такой формат сотрудничества уральцы ранее уже опробовали на двух последних выставках "Иннопром", однако как самостоятельное мероприятие закупочная сессия прошла впервые.

- Сначала мы выезжаем в какую-либо страну, регион и стараемся помочь нашим производителям презентовать там свои товары. А вытащить сюда профессиональных игроков, которые занимаются закупом, еще более эффективно: покупатели могут посетить предприятия будущих партнеров и убедиться в высоком уровне производства, - рассказал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Фото: БЕЛТА
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Ключевым направлением Казахстан выбран не случайно. Среди полутора сотен стран-партнеров Свердловской области эта республика последнее время занимает третье место по товарообороту, а по промежуточным итогам текущего года - второе. Однако пока потенциал сотрудничества, по мнению экспертов, полностью не раскрыт: ежегодно азиатский сосед больше продает на Урале, нежели покупает. Помочь устранить этот дисбаланс призваны и закупочные сессии.

Цели у бизнесменов из Казахстана вполне конкретные: в этот раз на Урал приехали представители шести компаний, которых интересует металлургическая продукция, медицинское оборудование, а также продукты питания, например молочные, из мяса птицы. Запросы у партнеров особые: нельзя отделаться мелким оптом, требуются серьезные объемы и стабильность поставок.

Уральцы уверены, что нашему региону есть что предложить соседям и в части высокотехнологичных товаров, например медицинское оборудование и измерительные приборы. Планируется, в частности, наладить поставки детских систем для восстановления опорно-двигательного аппарата - такое оборудование уже выпускают в Свердловской области. Еще один проект находится в разработке: речь идет о создании мини-комплексов для переработки медицинских отходов на базе больниц.

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